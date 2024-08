Googleov Pixel Watch 3 praktički je – jednokratan

Google je potvrdio da se nedavno predstavljeni Pixel Watch 3 ne može popraviti. Kako doznaje Android Authority, ako korisnik ima problem s Googleovim pametnim satom, kakav god da on bio, uređaj neće ići na servis u jamstvenom roku već će umjesto toga dobiti potpuno novi Pixel Watch.

U vremenu kada proizvođači mobitela i pametnih satova sve više paze na reciklirane materijale, ovakva odluka je, usudili bismo se reći, poprilično razočaravajuća. To je također loša vijest za one koji su se nadali da će Pixel Watch 3 moći zadržati godinama i sami promijeniti bateriju ili zamijeniti staklo zaslona ako dođe do puknuća.

Googleovo rješenje na ovu situaciju je Preferred Care, program osiguranja dostupan samo u SAD-u koji pokriva štetu i probleme izvan jamstvenog roka. Hoće li takav program uskoro zaživjeti i u Europi, trenutno nije poznato.

Inače, Googleov Pixel Watch 3 dolazi u 41 i 45-milimetarskoj verziji te ga pogoni Snapdragon W5+ Gen 1 uz iste senzora kao i na njegovom prethodniku. Novost je podrška za Ultra-Wideband te Bluetooth LE Audio, a više o satu pročitajte u našem tekstu ovdje.