Korisnici Galaxy Watcha 6 dobit će novi One UI već krajem mjeseca

Prema prijavama korisnika Reddita, ažuriranje na One UI 6 Watch stiže na Galaxy Watch 6 točno 25. studenog

Samsung je prošloga mjeseca izdao stabilnu inačicu One UI-a 6 Watch beta testerima Galaxy Watcha 6 u SAD-u i Južnoj Koreji, a do kraja mjeseca će to najvjerojatnije napraviti i za sve ostale korisnike diljem svijeta.

Naime, kako prenosi Aptivi, korisnici Reddita prijavljuju da je stiglo ažuriranje za Galaxy Watch 6 Manager s novim GUI-em i osvježenim licima (watch face) te da će One UI 6 Watch, temeljen inače na Wear OS-u 5, biti dostupan svima za preuzimanje 25. studenog.

Stariji modeli Samsungovih pametnih satova, Galaxy Watch 4 i Watch 5, još su uvijek u beta testiranju nove verzije sustava i još nema informacija kada će dobiti stabilnu inačicu.