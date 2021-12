Ovako će navodno izgledati nadolazeći Garminovi pametni satovi

Nadolazeća linija Garminovih pametnih satova stiže uskoro, a zahvaljujući slikama i informacijama koje je objavio njemački tehnološki portal Winfuture, zainteresiranima gotovo ništa nije ostavljeno za maštu.

Garminova Fenix 7 serija sastojat će se od tri modela - Fenixa 7, 7S i 7X. Svi bi, prema navodima Winfuturea, trebali biti izrađeni od ojačane plastike i nehrđajućeg čelik te bi također, uz već viđene značajke, trebali imati i ugrađen solarni panel za punjenje.

Ako je za suditi prema objavljenim slikama, standardni će Fenix 7 dolaziti samo u crnoj boji, dok će 7S dolaziti u potpuno bijeloj ili pak bijeloj sa zlatnim kućištem. Valja istaknuti da slike i informacije o 7X modelu još nisu objavljene, no pretpostavlja se da će biti sličan svojim bratskim modelima.

Osim nove Fenix serije, tu je i Epix Gen2, koji je za razliku od prve generacije iz 2015., potpuno izbacio „kockasti“ dizajn. Navodno će imati ugrađen GPS i značajke poput mjerača otkucaja srca, senzor za mjerenje kisika u krvi te mogućnosti praćenja spavanja.

Prikazane su slike i Instinct 2 i 2S robusnih pametnih satova koji će navodno imati e-ink zaslon sa svrhom očuvanja baterije. Osim značajki za praćenje otkucaja srca, koraka ili sna, čini se da će imati i solarni panel za punjenje. Trenutno nije u potpunosti jasno koje su razlike između ta dva modela, no The Verge pretpostavlja da je razlika upravo u veličini.

Zadnji na listi je Venu 2 Plus koji bi trebao doći u crnoj i bijeloj boji s OLED zaslonom. Winfuture ističe činjenicu da ima i treći gumb kojeg standardni Venu 2 nema, no za što će on služiti, ostaje misterija do službenog predstavljanja.