Withings ScanWatch - hibridni pametni sat koji detektira apneju

Withings je predstavio novi hibridni pametni sat – ScanWatch. Ovaj sat osim što pokazuje točno vrijeme može pratiti i vitalne životne funkcije korisnika, poput otkucaja srca, zasićenosti kisika u krvi pa čak i otkriti pati li njegov vlasnik od apneje. Dizajnom je vrlo sličan tvrtkinim ranijim modelima, što je svakako plus, jer se Withingsovi satovi odlikuju jednostavnim, nenapadnim dizajnom. Ovaj sat se stoga bez problema može nositi i uz odijelo, a ne samo uz sportsku odjeću.

Sat dolazi u dvije izvedbe, s promjerom od 38 i 42 milimetara. U oba slučaja radi se o analognom satu s malim okruglim PMOLED zaslonom na kojem se prikazuju obavijesti i informacije vezano uz zdravstvene i fitness podatke. ScanWatch može pratiti više od 30 različitih sportskih aktivnosti. Zaslon je od oštećenja zaštićen pomoću safirnog stakla.

Sat je moguće preko Bluetootha spojiti s mobitelom kako bi se svi prikupljeni podatci mogli proučiti na velikom ekranu. Iako može pratiti lokaciju korisnika nema vlastiti GPS već se oslanja na onaj u mobitelu. ScanWatch podržava obje platforme – Android i iOS. Jedino prilikom kupnje treba voditi računa da mobiteli nemaju starije operacijske sustave od Androida 6.0 i iOS-a 12.

Ako u svom posjedu već imate koji sat ovog proizvođača znajte kako je i novi model kompatibilan s postojećim narukvicama te kako ćete ih moći kombinirati i s novim ScanWatchom. Autonomija baterije je klasično dobra za ovu vrstu sata – s jednim punjenjem traje do 30 dana. Kada se ukaže potreba za njezinim ponovnim punjenjem, do 100% napunjenosti stiže unutar dva sata. Kućište sata je od nehrđajućeg čelika i vodootporno je do dubine od 50 metara.

Withings ScanWatch na američkom i nama zanimljivijem europskom tržištu pojavit će tijekom drugog kvartala 2020. godine. Cijene će ovisno o modelu iznositi oko 250 eura (38mm) i oko 300 eura (42mm). Detaljnije informacije dostupne su na stranicama proizvođača.