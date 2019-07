Australci tuže Samsung zbog zavaravajućih reklama i krivog tumačenja IP oznaka

Australska komisija za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača (ACCC) odlučila je podići tužbu protiv Samsunga zbog kako kažu zavaravajućih reklama i krivog tumačenja IP oznaka. ACCC kao glavni problem navodi da su mobiteli iz serije Galaxy S10 krivo oglašavani zbog čega su kupci dobili krive informacije o mogućnostima njihovih uređaja što je u konačnici rezultiralo i njihovim kvarom.

ACCC navodi kako je Samsung u više od 300 reklama (preko TV-a, društvenih mreža, plakata...) prikazao kako se mobiteli iz serije Galaxy S10 koriste u okruženjima gdje ima slane vode, australskim plažama i slično. Samsung je to činio unatoč tome što IP68 oznaka jasno navodi da se sve navedeno uz otpornost na vodu odnosi isključivo na svježu, pitku vodu.

Da problem po Samsung bude veći službeni naziv reklamne kampanje je bio „Build for Australia“ čime se u neku ruku implicira da uređaj koji je proizveden za njihovo tržište može podnijeti pijesak i slanu vodu kojih zahvaljujući pustinjama i Oceanima u Australiji ne nedostaje. Samsung je u australskim reklamama isticao kako nova serija Galaxy S10 može pod vodom (bez oštećenja) provesti do 30 minuta na dubini do 1,5 metara. Takvi navodi su prema SCCC-u doveli australske potrošače u zabludu da će uređaji raditi i dalje, bez obzira kakvom tipu vode bili izloženi – pitkoj ili slanoj, što naravno nije bio slučaj, pa su se uređaji kvarili, a Samsung u slučaju kvara nije priznavao garanciju.

ACCC u svojoj tužbi između ostalog navodi i kako Samsung nije imao razumnu osnovu za neke od svojih tvrdnji te da nisu proveli nikakva testiranja kako će izloženost slanoj vodi utjecati na daljnji životni vijek uređaja. Dodatan problem je što se na Samsungovim internetskim stranicama tek malim slovima (koje većina potencijalnih kupaca ne čita) navodi kako je serija Galaxy S10 testirana isključivo u pitkoj vodi. Istom veličinom slova je navedeno i kako se ne preporuča korištenje mobitela na plažama i bazenima te da oštećenja nastala prašinom i vodom nisu pokrivena jamstvom.

Predsjednik komisije Rod Sims rekao je da je Samsung potvrdio da je otpornost na vodu važan čimbenik za odluke australskih potrošača. Dodao je i kako su reklame tvrtke "uskratile potrošačima informirani izbor i dale Samsungu nepravednu konkurentsku prednost.

Po ovom pitanju se oglasio i Samsung Australia – putem glasnogovornika su poručili kako stoje iza svog marketinga i reklamiranja vodootpornosti svojih pametnih telefona te da svojim klijentima nude besplatne pravne lijekove na način koji je u skladu s Samsungovim obvezama prema jamstvu proizvođača i Australskom pravu potrošača.

Očito je da obje strane smatraju da su u pravu te da će konačni sud o tome morati dati australski Savezni sud.