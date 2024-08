Dioničari i klijenti tuže CrowdStrike

Sad već čuvenog 19. srpnja ove godine već se kolokvijalno naziva "svjetskim danom plavog ekrana smrti", jer je tada (službeno) 8,5 milijuna računala diljem svijeta bilo povuklo ažuriranje CrowdStrikeovog sigurnosnog softvera i palo u beskonačnu petlju resetiranja. Događaj je proglašen i jednim od najvećih IT ispada u povijesti, a značajno je negativno utjecao na reputaciju i vrijednost dionica CrowdStrikea, kao kompanije odgovorne za brojne informatičke probleme tih dana.

Traže naknadu štete

Deset dana nakon incidenta on je proglašen "riješenim", no repovi će se i dalje vući. Jedan od njih bit će i pravne prirode – dioničari kompanije podigli su na saveznom sudu u Austinu (Teksas) skupnu tužbu protiv CrowdStrikea i njegove uprave, tvrdeći da su zavaravali investitore i javnost tvrdnjama da je njihov softver kvalitetno testiran i provjeravan. Kao glavni se dokaz za to uzima izjava kontroverznog generalnog direktora, Georgea Kurtza, koji je u ožujku na konferencijskom pozivu s investitorima govorio upravo o rigoroznim procedurama testiranja softvera.

S druge strane, neprovjerena nadogradnja propagirala je grešku na milijune računala istodobno, što pokazuje da je on dao lažnu izjavu i namjerno zavaravao – barem tako se tvrdi u tužbi. Dioničari tvrde i da su loše prakse u CrowdStrikeu dovele do incidenta, zbog kojeg su i oni na značajnom gubitku. Vrijednost dionice pala je za gotovo trećinu u danima nakon 19. srpnja, čime je kompanija na tržišnoj kapitalizaciji izgubila oko 25 milijardi dolara. Zbog toga zahtijevaju naknadu prouzročene im štete. Visina zatražene naknade nije objavljena.

Iz CrowdStrikea smatraju da je tužba neosnovana i najavljuju da će se žestoko boriti protiv nje. No, tu njihovim pravnim problemima nije kraj – tužbu zbog odštete najavio je i veliki korisnik njihovih usluga, američki avioprijevoznik Delta Air Lines, jer im je pad sustava načinio štetu od oko pola milijarde dolara. Sličan potez s podizanjem skupne tužbe na razini Kanade razmatra tamošnja pravna tvrtka Consumer Law Group, koja se bavi zaštitom potrošača.