Epic Games tuži Youtubera zbog prodaje cheatova za Fortnite

Varanje u igrama, posebice u multiplayeru, je stara priča s kojom su se svi koji igraju online vjerojatno susreli nekoliko puta. Ova pošast nije zaobišla ni trenutno iznimno popularni battle royale naslov Fortnite o čemu je već bilo riječi i unatoč nekolicini prošlogodišnjih tužbi koje je Epic Games podigao protiv cheatera i redovito ih uklanja iz igre, zamjenjuju ih "mlade snage" koje postaju sve bahatije.

Jedan od takvih je i YouTuber "Golden Modz" koji na svojem kanalu okuplja preko 1,7 milijuna pretplatnika i javno promovira varanje u igrama GTA V i Fortnite što redovito prikazuje u svojim video zapisima. Epic Gamesu njegovi potezi nisu prošli ispod radara i pravo je čudo da ranije nisu reagirali obzirom da je riječ o jednom od najgledanijih gaming kanala na YouTubeu. Kako god bilo, Epic Games je prošlog tjedna na Saveznom sudu u Sjevernoj Karolini podigao tužbu protiv "Golden Modza", identificiranog kao Brandon Lucas, te Coltona Contera znanog kao Exentric kao drugookrivljenog obzirom da dvojac u videima često igrao zajedno i sprdao se s ekipom.

Optužuju ih za korištenje neautoriziranog softvera za varanje koji mijenja izvorni programski kod Fortnitea i time krši zakonom zaštićeni proizvod što su i javno promovirali. Još je gore što je "Golden Modz" prodavao taj softver putem trenutno nedostupnih stranica goldenmodz.com i gtagodz.com, te spomenute često spominjao u videima i stavljao linkove na njih. Spomenutim stranicama je upravljao Lucas direktno i na taj način nelegalno stjecao bogatstvo na račun Epic Gamesa i njihovih zaposlenika, navodi se u tužbi.

Prodajem magične moći, nekorištene, rade zauvijek, povoljno, samo 300 dolara

Excentric, kojem također prijeti kazna, se često nalazio u videima, te su njih dvoje udruživali snage u duos i squads modovima, te se zafrkavali kako njihov softver igračima daje magične moći koje su im davale prednost nad ostalima koji igraju pošteno. U jednom videu kojeg je Lucas objavio navodi: "Na kraju prijenosa podijelit ću tromjesečne magične moći za Fortnite. Definitivno nisu cheatovi - blink blink - to su magične moći, u redu".

Svi znamo da su cheatovi, naravno, no ispada da Lucas ipak u sebi nosi dio magije. Naime, prošli mjesec je objavio video pod nazivom "I am getting sued by fortnite…" i gotovo proročanski predvidio nadolazeću tužbu. U svoju obranu kaže kako se osjeća diskriminirano od strane Epica jer on je "klinac koji uploada video zapise kao i tisuće drugih igrača koji stvaraju sadržaj o Fortniteu", no sumnjamo da će mu to na sudu proći kao valjano opravdanje.