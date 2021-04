Riot ugasio Chronoshift, odbacuje optužbe o ucjenama

Riot ih je upozorio da prestanu, no fanovi su nastavili s dovršavanjem svog projekta Chronoshift koji je trebao igračima ponuditi izvornu verziju League of Legendsa od prije desetak godina

Naizgled kratka priča o gašenju Chronoshifta u pozadini krije pravu dramu koja je očito okončana na štetu njegovih developera. Ovaj projekt je započet prije pet godina kada je grupa fanova odlučila kreirati server na kojem bi bilo moguće igrati popularni League of Legends u izvornom obliku kakvog je imao davne 2009. godine. Već tada je League of Legends imao hrpu nadogradnji i izmjena koje se spomenutim fanovima ili nisu svidjele ili su željeli sačuvati ostavštinu, no krenuli su u opasne vode i realno gledajući, mogli su predvidjeti kako će čitava stvar završiti.

Akcija protiv Chronoshifta kreće prošle godine, kada je Chronoshift službeno najavljen, a iz Riot Gamesa je promptno stigla poruka: "Molimo vas da to ne radite. Imamo vrlo jednostavna i lako čitljiva pravila glede razvoja projekata temeljenih na radu Riot Gamesa. Molimo pročitajte legalni Jibber Jabber (da, tako se naziva) i politike na developer.riotgames.com". Što im je bilo u glavi, ne znamo, no očito su mislili kako će se na neki način dogovoriti s Riotom, sve do prošlog tjedna kada im se obratila osoba iz sigurnosnog odjela Riot Gamesa, izvjesni Zed. Ugodni razgovor koji je započeo riječima kako pravnici Riota nisu zadovoljni njihovim uratkom i "pronađimo način da to riješimo na svima zadovoljavajući način" je ubrzo prerastao u prijetnje sudom ukoliko odluče zadržati programski kod i web stranice. Nema sumnje da je Zed pretjerao, što je u konačnici priznao i sam Riot, te najavio kako će o tonu razgovora popričati interno, no ono što je važnije jest činjenica da su slučaj predali u ruke svojih odvjetnika.

Isti su na adresu developera Chronoshifta uputili pismo i službeno zatražili prestanak razvoja projekta, gašenje servera, uklanjanje svih relevantnih materijala s društvenih medija, predaju svog softvera povezanog s projektom, kao i izmijenjeni klijent igre, te izvorni kod. Napominju kako se nadaju da će slučaj uspjeti riješiti na ovaj način, no spremni su na sve akcije kako bi zaštitili prava Riot Gamesa što uključuje i obraćanje nadležnom sudu u SAD-u. U Riotu naglašavaju da su svjesni kako je druga strana ovom odlukom razočarana, no ne bi trebali biti i iznenađeni njihovim zahtjevom, a kako vidimo, izgleda da su ovaj put Chronoshiftovci ozbiljno shvatili u kakvom se sosu nalaze, te su službene stranice već ugašene, iako je primjerice, profil projekta na Twitteru još uvijek aktivan.