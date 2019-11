25. studenog stiže Ryzen sa 16 jezgara

AMD je do sad na tržište izbacio solidan broj Ryzena 3. generacije. Aktualni najmoćniji model je Ryzen 9 3900X s 12 fizičkih jezgri, no od početka se zna da AMD sprema i 16-jezgreni model koji se inače već dugo vrti po labosima proizvođača matičnih ploča. Sada je AMD odlučio da je pravi trenutak za izbacivanje svojeg 16-jezgrenog aduta koji stiže u dućane 25. ovog mjeseca. Osim nove perjanice ponude za Socket AM4, AMD je odlučio osvježiti i drugi dio spektra ponude. Tu će štafetu od Athlona 2xxG preuzeti jedan novi model – Athlon 3000G.

Novi Ryzen 9 dakle ima 16 fizičkih jezgri koje su raspoređene u dva 7-nanometarska CCX-a. Zahvaljujući većem broju aktivnih jezgri u odnosu na 3900X, jači procesor ima i više ukupnog cachea (L2 + L3) – 72 MB. Dva procesora imaju jednak TDP, no razlikuju se i po radnim taktovima – 3950X ima niži temeljni takt (3,5 naprema 3,8 GHz), no za 100 MHz viši maksimalni takt (4,7 GHz). Još jedna tehnička razlika je što se ne isporučuje s hladnjakom, baš kao i Intelovi procesori s otključanim množiteljem. Cijena je naravno osjetno viša u odnosu na prvi slabiji AMD-ov model (749 naprema 499 dolara), no istovremeno je mnogo povoljnija u odnosu na Intelovu ponudu sličnog broja jezgri.

Konkretno, AMD u svojoj prezentaciji novi procesor uspoređuje s Intelovim modelima Core i9-9900K (499 USD) i HEDT modelom s 12 jezgri Core i9-9920X koji ima preporučenu cijenu od 1.199 dolara. I dok se 9900K još nosi s novom AMD-ovom perjanicom kad je riječ o igrama, 9920X je posve deklasiran, kako iz perspektive igrača, tako i iz perspektive korisnika zahtjevnijih aplikacija za 3D renderiranje, obradu videa i slično. Višim performansama usprkos, novi procesor nudi i do 2,34 puta višu efikasnost u pogledu potrošnje energije, a iz utičnice troši najmanje od svih spomenutih procesora.

Za korisnike koji žele još višu razinu efikasnosti, AMD je pripremio i poseban dodatak – mogućnost podešavanja eko načina rada iz BIOS-a. Ova postavka smanjuje TDP Ryzena 3950X s tvorničkih 105 na mnogo nižih 65 W, a što rezultira s do 44% nižom potrošnjom uz gubitak performansi od 20-30 %. Ako baš morate imati super kompaktnu mini ITX mašinu s 16-jezgrenim procesorom, ovo je vrlo prihvatljivo. Za pretpostaviti je da će isti eko mod biti dostupan i za ostale 105-vatne procesore koji već nemaju 65-vatne alternative, zajedno s BIOS-ima temeljenim na AGESA 1.0.0.4 CPU firmwareu.

Novi i najjači Socket AM4 procesor stiže u trgovine 25. studenog, odnosno za dva tjedna, a istog datuma moći ćete ovdje pročitati naše dojmove budući da čekamo svoj testni primjerak.

Na drugoj strani cjenovnog spektra, AMD je svoju ponudu istog datuma odlučio popuniti s Athlonom 3000G. Ovaj procesorčić s integriranom Vega 3 grafikom koštat će svega 49 dolara, odnosno ispod 400 kuna kada stigne u domaće cjenike. S TDP-om od 35 W nudi dvije fizičke jezgre i četiri threada uz takt od 3,5 GHz – 300 MHz viši u odnosu na takt starijeg Athlona 200GE. Takt integrirane grafike također je pojačan i to za 100 MHz u odnosu na 200GE. Najbitnije u cijeloj priči je to što novi procesor za razliku od prethodnika podržava overklokiranje, a isporučuje se s hladnjakom predviđenim za 65-vatne procesore. Iz AMD-a vele da ga je bez problema moguće dići na 3,9 GHz s priloženim hladnjakom, a vjerojatno se ponešto može izvući i iz integrirane grafike. U odnosu na Intelovu ponudu iz ovog segmenta koja se sastoji od anemičnih Pentiuma, ovaj Athlon je premija za korisnike koji na raspolaganju za računalo nemaju mnogo novca.

3. generacija s novim socketom

Na kraju prezentacije AMD je s nama podijelio i nove detalje o nadolazećim Threadripperima 3. generacije koji će pokriti segment iznad 16 jezgri. Prvo i osnovno – za razliku od Socket AM4 Ryzena, novi Threadripperi neće biti kompatibilni sa starim pločama. Iz AMD-a vele da stari socket nije bio dovoljno skalabilan za nadolazeće generacije procesora, pa da su s Threadripperima 3. generacije odlučili prijeći na novi koji neće biti kompatibilan sa starim procesorima. Za nove korisnike Threadripper platforme to nije problem, no mnogi će postojeći vlasnici Threadrippera ostati razočarani činjenicom da neće moći nadograditi na moderniji procesor bez investicije u novu ploču. Ono što će moći iskoristiti je hlađenje budući da je sustav montaže jednak na sTR4 i novom sTRX4. Hajde barem nešto.

AMD namjerava plasirati na tržište dva procesora – 24-jezgreni TR-3960X po cijeni od 1.399 dolara, te 32-jezgreni TR-3970X po cijeni od 1.999 dolara. Oba procesora imaju jednak maksimalni takt od 4,5 GHz (što je recimo razlika u odnosu na obične Ryzene gdje postoje razlike između modela), a temeljni takt je vrlo sličan, no ne i jednak – 3,8 GHz za slabiji model, 3,7 GHz za jači. Jači procesor ima i nešto više kombiniranog cachea – 144 naprema 140 MB. Porast cachea je isključivo na račun L2 cachea dodatnih aktivnih jezgri (512 kB po jezgri). Iako na slajdovima prezentacije to nije navedeno, TDP oba procesora je 280 W što je skok od 100W u odnosu na model 2950X.

Primijetimo da je riječ o X modelima, koji u AMD-ovoj ponudi Threadrippera popunjavaju donji segment ponude. Korisnicima koji traže što veći broj jezgri namijenjeni su modeli WX, pa tako aktualni najjači WX, 2990WX, ima 32 jezgre, baš kao i novi 3970X. Stariji procesor s druge strane ima znatno niže taktove (3 do 4,2 GHz), upola manje cachea i stariji PCIe kontroler. Samim time vrlo je vjerojatno da će AMD kasnije lansirati i još skuplje te mnogojezgrenije WX modele 3. generacije. Nije naodmet spomenuti da WX-evi već sada imaju TDP od 250 W što će reći da novi Threadripperi nisu nešto osobito rastrošniji od njih. Zapravo, 280-vatni maksimalni TDP je najvjerojatnije samo priprema za nadolazeće modele s više od 32 jezgre. Najavljeni modeli s 24 i 32 jezgre će u praksi zasigurno trošiti manje.

Fotografija preuzeta s www.anandtech.com

PCIe kontroler novih procesora podržava 4.0 generaciju standarda, no nudi manje kanala nego onaj na starijim procesorima. Konkretno, stari Threadripperi imali su kontroler 80 kanala s tim da su četiri bila rezervirana za vezu prema X399 čipsetu. Kod novih Threadrippera imamo kontroler s 64 kanala s tim da je osam kanala rezervirano za komunikaciju s novim čipsetom TRX40, a što rezultira učetverostručenjem propusnosti u odnosu na vezu na staroj platformi. TR40X čipset stoga ima i znatno veće mogućnosti vlastitog PCIe 4.0 kontrolera, pa nova Threadripper platforma u konačnici nudi 72 PCIe 4.0 kanala.

Ono što bi dijelu korisnika moglo zasmetati je što novi Threadripperi zbog manjeg broja kanala ne mogu spojiti četiri grafičke kartice preko x16 linija izravno na procesor. Gledajući u budućnost to možda i nije takav problem jer će sve nove grafičke kartice podržavati Gen4 PCIe sučelje koje nudi dvostruku propusnost u odnosu na Gen3. Samim time x8 PCIe utor biti će i sasvim prihvatljiv. Novi čipset donosi i smanjeni broj SATA portova (4 naprema 8, iako je dodatne moguće dobiti nauštrb PCIe kanala) te manji broj USB 2.0 portova. S druge strane, nudi više USB 3.1 Gen2 portova – u kombinaciji s onima iz procesora do 12 komada.

AMD ne otkriva kada bi novi Threadripperi trebali stići u dućane, no ono što vam možemo reći je da mi u labu već imamo jednu od novih TRX40 matičnih ploča. Jedini problem je što nemamo s čim isprobati.