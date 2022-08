ADATA LEGEND 960, M.2 SSD za ljubitelje visokih performansi

Pored nedavno predstavljenih brzih ACE memorijskih modula za kreatore sadržaja i PC entuzijaste općenito, ADATA je predstavila i jedan brzi SSD M.2 formata koji je također namijenjen navedenoj grupi korisnika - LEGEND 960. Kako i priliči SSD-u sa sredine 2022. godine odlikuju ga visoke performanse u radu te pouzdanost.

Novi LEGEND temelji se na 3D NAND memoriji i SMI SM2264 kontroleru. Podržava standard NVMe 1.4, najnovije Intelove i AMD-ove platforme, stolna i prijenosna računala, uključujući i prijenosna računala s certifikatom Intel Evo. Proizvođač na svojim službenim stranicama posebno ističe visoke performanse SSD-a. Sekvencijalne brzine čitanja i zapisivanja iznose 7.400/6.800 MB u sekundi što ovaj SSD čini i do četiri puta bržim u odnosu na standardni PCIe Gen3 SSD.

LEGEND 960 ADATA Technology

LEGEND 960 kompatibilan je s igraćom konzolom PlayStation 5 i tada postiže sekvencijalnu brzinu čitanja do 6.400 MB u sekundi. Kompatibilan je i sa standardom PCIe 3.0, no u tom slučaju brzine čitanja i zapisivanja podataka bit će, očekivano, sporije – do 3.400/3.000 MB u sekundi.

LEGEND 960 dolazi sa SLC Cachingom i DRAM Cache Bufferom za što brže učitavanje sustava i predmemoriranje podataka. Nudi 4K nasumično čitanje/zapisivanje do 750K/630K IOPS za lakši multitasking. Uz LDPC (Low Density Parity Check Code) i AES 256-bitno kriptiranje korisnicima osigurava točnost i sigurnost pohranjenih podataka. Trenutno su u ponudi modeli sa 1 TB i 2 TB podatkovnog prostora, a do kraja ovog mjeseca bit će predstavljen i model od 4 TB.

Kako tijekom rada ne bi došlo do prevelikog zagrijavanja proizvođač je SSD opremio i s prigodnim hladnjakom. Što se izdržljivosti tiče na SSD je moguće zapisati do 1.560 TB podataka. Pokriven je petogodišnjom jamstvom. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.