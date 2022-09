Najpopularniji IT poslovi kod partnera .debuga ovog mjeseca

Na webu naše developerske konferencije .debug možete pronaći više desetaka otvorenih oglasa za inženjerske pozicije kod najboljih domaćih IT kompanija. Izdvajamo 5 najpopularnijih u rujnu

Developersku konferenciju .debug prati i developerski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj. Tamo uvijek možete pronaći više desetaka otvorenih radnih mjesta za developerske i srodne pozicije kod naših partnera. Za ovaj tjedan izdvojili smo pet oglasa koji su se u proteklom razdoblju pokazali kao najatraktivniji, tj. one koje su posjetitelji najčešće klikali tijekom rujna…

Najpopularniji poslovi

Želite li se pridružiti digitalnoj agenciji FIVE, an Endava company, kao senior .NET developer i raditi s više od 30 vrlo iskusnih full-stack developera, priliku za to možete pronaći ovdje. Traži se poznavanje tehnologija C#/.NET, ASP.NET, JavaScript/TypeScript, NoSQL, a raditi se može od kuće ili u nekom od FIVE-ovih ureda u Zagrebu, Splitu, Osijeku ili Rijeci.

Span ima više otvorenih pozicija u području kibernetičke sigurnosti, za ljude koji bi se htjelu pridružiti njihovom novom odjelu Security Operations Center (SOC). Traže se osobe za junior ili mid pozicije, koje bi radile na trijaži, analizi, istrazi i upravljanju sigurnosnim incidentima. Ponuda vrijedi i za mid do senior uloge u ofanzivnim i defanzivnim sigurnosnim timovima, ali i za ostale L1 i L2 uloge u cybersecurity području. Provjerite detalje na ovom mjestu.

Osim sigurnosnih stručnjaka, Span traži i nove kolege koji bi postali Low Code / No Code Consultanti. Radili bi na implementaciji Low Code/No Code platforme kod klijenata, unutar tima stručnjaka i na izazovnim velikim međunarodnim projektima. Oglas za ovu poziciju je ovdje.

Croatia osiguranje lider je na domaćem tržištu osiguranja, a posljednjih godina posvećuje se digitalizaciji poslovanja. Njihov IT čini tim od 120+ stručnjaka, radi se agilno i po Scrum metodologiji, a trenutačno su u potrazi za Java developerima te Frontend developerima.

Evo što developeri kod njih mogu očekivati: "Da bi uspješno obavljao svoj posao, osigurat ćemo ti svu potrebnu opremu za rad prema zahtjevima posla, a kako bi se istovremeno razvijao/razvijala u željenom smjeru, osigurat ćemo i edukacije, certificiranje te posjete konferencijama. Angažman procjenjujemo kvartalno i nagrađujemo prema kvaliteti, a ako se posebno istakneš nekim rješenjem ili postignućem, dodatno ćemo te nagraditi. Osim kvartalnog praćenja efikasnosti te uz davanje i dobivanje feedbacka, jednom godišnje razgovarat ćemo i o generalnom smjeru tvoje karijere, o tvojim kompetencijama, uspjesima i ambicijama te o tome što mi možemo učiniti kako bi se s nama razvijao/razvijala u željenom smjeru", kažu iz CO.

Više od 90 trenutačno otvorenih pozicija kod naših ostalih partnera potražite na debug.hr/jobs.

