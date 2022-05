Top poslovi tjedna kod .debugovih partnera: zapošljavaju GlobalLogic, Agrivi, Microblink…

Na webu naše developerske konferencije .debug možete pronaći 250 otvorenih oglasa za inženjerske pozicije kod najboljih domaćih IT kompanija. Evo što izdvajamo iz ponude ovoga tjedna

Developersku konferenciju .debug prati i punokrvni developerski internetski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj.

U sekciji Zapošljavanje na portalu debug.hr nudi se i pregled aktualnih oglasa za otvorena radna mjesta kod partnera konferencije. Trenutačno ih je oko 250, a za ovaj tjedan izdvojili smo sljedeće…

Top poslovi ovog tjedna

GlobalLogic među brojnim otvorenim pozicijama ističe dvije za velike globalne klijente. Na projektu za vodećeg ponuđača tehnologija sustava upravljanja dobavljačima traže Senior Test Automation Engineer. Ako imaš minimalno pet godina u inženjerstvu osiguranja kvalitete i automatizacije ispitivanja i posjeduješ potrebne vještine možeš se pridružiti timu koji osigurava visoku razinu usluge za korisnike putem naše tehnologije i baze usluga kako bi se osiguralo brzo i pouzdano upravljanje rješenjem.

S druge strane, ako si sklon radu za medijsku industriju, otvorili smo poziciju Junior Test Engineer for Media Project. Projekt uključuje testiranje video i audio sadržaja i drugih usluga dostupnih putem digitalnih media playera – poručuje naš partner, GlobalLogic Hrvatska.

U Microblinku traže voditelja tima koji gradi proizvode u domeni digital identity-a i dotiče stotine milijuna korisnika u 60+ zemalja svijeta (Engineering manager for Identity product). No iako je Microblink AI tvrtka s ekspertizom u strojnom učenju, uspjehu doprinose i brojne druge tehničke role. Traže se i Senior Data Engineer koji će blisko surađivati s ML inženjerima s ciljem prikupljanja i transformiranja velike količine podataka te Android developer za razvoj android SDKova u Mobile teamu.

Partner .debuga, hrvatska agtech kompanija AGRIVI, traži UX/UI Designera i Software Developera. U AGRIVI-ju ćeš kao UX/UI Designer raditi na poboljšanju našeg temeljnog proizvoda – AGRIVI Farm Management Platforme, a kao Software Developer proširiti svoje znanje u razvoju modernog softvera za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima koristeći tehnologije kao što su .NET Core i Angular. Ako tražiš posao sa smislom, postani dio AGRIVI-ja i pomozi nam u misiji da promijenimo način na koji se proizvodi hrana i pozitivno utječemo na milijune ljudi diljem svijeta, poručuju za debug.hr.

Međunarodna IT tvrtka EPAM organizira Hiring Week – poseban događaj tijekom kojeg će zapošljavati nove stručnjake. Za Hrvatsku ovaj će se događaj odvijati od 6. do 10. lipnja. Svi koji se prijave za priliku da se priključe EPAM-ovom timu imat će se prilike predstaviti, a ponudu za posao EPAM bi im mogao poslati unutar 48 sati od intervjua. Oni koji prihvate tu ponudu tijekom naredna 24 sata, dobit će i ulazni bonus do čak 25.000 kuna bruto. Pojedinosti o ovom zanimljivom projektu provjerite ovdje.

Više poslova kod najboljih domaćih IT kompanija potražite na www.debug.hr/jobs/ ili na nekom od preko 30 izlagačkih boothova na .debugu, 2. i 3. lipnja.