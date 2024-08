Osnivač Telegrama Pavel Durov uhićen u Francuskoj

Pavel Durov, poznati IT poduzetnik rodom iz Rusije, uhićen je u subotu u zračnoj luci Le Bourget kod Pariza. Iznenađujuće uhićenje dogodilo se nakon slijetanja njegovim privatnim mlažnjakom iz Azerbajdžana, a uhidbeni nalog dio je preliminarne istrage francuskih vlasti protiv Telegrama, aplikacije za sigurnu komunikaciju, čiji je Durov pokretač. On inače ima i francusko državljanstvo, a navodno ga se tereti za nedostatak moderiranja sadržaja na platformi koja ima gotovo milijardu korisnika.

Prijeti mu 20 godina zatvora

Na Telegramu se mogu naći sadržaji povezani sa zlostavljanjem djece, prevarama, pranjem novca, ali i terorizmom te trgovinom narkoticima. Zbog snažne kriptografske zaštite Telegram je poznat kao alat kojim se koriste teroristi, ali i skupine organiziranog kriminala diljem svijeta. To je nagnalo francuske istražitelje da ga uhite i optuže za nedostatak moderiranja ilegalnog sadržaja, ali i izostanak suradnje s policijama i istražiteljima koji se bave takvim sadržajima.

Ta suradnja, vjerojatno, značila bi cenzuru na platformi ili pak otvaranje "stražnjih vrata" istražiteljima do inače zaštićenih komunikacijskih kanala na Telegramu. Durov je to oduvijek odbijao učiniti, kako u Rusiji, tako i u ostatku svijeta. U Rusiji je to danas daleko najpopularnija chat aplikacija, unatoč pokušajima vlasti da je u nekoliko navrata blokiraju.

Nakon uhićenja Durov je pritvoren, a tek se očekuje da će mu biti predočena optužnica. Prema prvim informacijama, optužbe su takve naravi, da ruskom poduzetniku prijeti zatvorska kazna od čak 20 godina. Danas 39-godišnjak, Durov je svoje bogatstvo od preko 11 milijardi dolara stekao poslovnim pothvatima u tehnološkom svijetu. Izradio je nekad popularnu aplikaciju VKontakte, ruski pandan Facebooku, a nakon toga Telegram, jednu od najkorištenijih aplikacija za dopisivanje u svijetu.