Philips OLED937 je flagship model koji dolazi s poznatim i poboljšanim B&W soundbarom

SPECIFIKACIJE – Philips OLED937 Ekran 65 OLED EX/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 3xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor P5 Gen 6 Softver Android TV

Na vrhu Philipsove ponude televizora već nekoliko godina stoje modeli s ugrađenim Bowers & Wilkins soundbarom. Nasljednik modela 936 je prije par mjeseci predstavljena serija Philips OLED937 koja dolazi u dvije varijante, manjoj 65 inčnoj i ogromnoj 77 inčnoj. Kao i dosada, TP Vision za Philips brend koristi LG panele, a ono po čemu se godinama ističe je Ambilight tehnologija.

No krenimo od panela. U novom flagship modelu Philips koristi OLED EX panel već viđen kod premium LG OLED televizora čija je glavna karakteristika 30% veća svjetlina čime se otklanja najveća „boljka“ ove tehnologije. U seriju je ugrađena i napredna analitika slike koja prepoznaje statične artefakte na slici kako bi se osiguralo da ne dođe do burn-ina na ekranu.

Serija dolazi sa čevtverostranim Ambilightom, što znači da će zid iza televizora obasjavati u svim smjerovima

Za procesiranje slike brine se dvostruki P5 AI procesor šeste generacije koji je za ovu seriju ojačan AI elementima za bolje procesiranje slike. Osim za procesiranje slike, AI elementi koriste se za detekciju okruženja kako bi prilagodio sliku. Sličan je procesor u mid-range OLED807 kao i entry level OLED707 seriji televizora.

OLED EX ekrani o kojima smo već pisali u kombinaciji s apsolutnom crnom koju OLED tehnologija može prikazati otključavaju još bolji kontrast i kvalitetniji prikaz HDR-a. Premium serija podržava širok raspon HDR formata uključujući i Dolby Vision. Posebnost ovog, kao i većine Philips televizora je Ambilight koja je u ovom slučaju četverostrana, odnosno sa sve četiri strane na stražnjem dijelu televizora posložene su LED lampice koje prenose boje sa sadržaja na ekranu na zid u pozadini doprinoseći tako ugođaju gledanja. Ambilight ima i druge opcije, no najupečatljiviji mod je praćenje slike.

Korisnicima Philipsa daljinski upravljač donosi prepoznatljivi layout

Izrada ove serije je najviše klase i televizor se nalazi na robusnom metalnom stalku pri čemu je donji dio stalka ujedno i mjesto gdje je smješten B&W soundbar. Obrub oko ekrana je iznimno tanak, a televizor je iz profila prilično tanak. Ugrađeni soundbar može reproducirati Dolby Atmos zvuk, pa je ovaj model svojevrsno punokrvno kućno kino. Philips se hvali i IMAX Enhanced certifikatom. DTS Play-Fi sustav omogućuje spajanje na kompatibilne zvučnike u kući.

Philips OLED937 dolazi i s dobrom pripremom za ljubitelje video igara. Dva HDMI sučelja su 2.1 i mogu prenijeti 4k u 120 Hz. Televizor je opremljen i sa G-Sync, FreeSync te VRR funkcionalnostima, pa možete iskoristiti vaše gaming konzole ili spojeni PC za punokrvno igranje u HDR-u.

Televizor dolazi s Android TV pametnim sučeljem koje ima najveći izbor aplikacija

Kao i ostatak Philipsovih OLED modela, 937 serija dolazi s Android TV pametnim sučeljem koje zbog Trgovine Play ima najveći izbor aplikacija i relativno je jednostavno za navigaciju. Dostupne su sve bitne streaming aplikacije od kojih je proizvođač Netflix i Prime Video (uz Rakuten TV) izdvojio na posebnim brzim tipkama). TV dolazi i ugrađenim Chromecastom, a do pune funkcionalnosti Android TV-a dolazite spajanjem vašeg računa.

Ukupno, radi se o premium modelu iste takve cijene od oko 3300 eura za 65 inčni model. Novi svjetliji OLED EX panel, kvalitetan B&W soundbar i nakrcanost recentnim tehnologijama ono su zašto se može opravdati ovako visoka cijena.