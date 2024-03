Keynote Martina Morave s BFS-a 2024: Je li došao kraj ere tipkača koda?

Pogledajte predavanje CEO-a Devōta, već drugu godinu za redom najbrže rastuće hrvatske IT tvrtke...

Je li budućnost programiranja ugrožena? Sve više se mijenjaju tradicionalne uloge u programiranju, posebno uzimajući u obzir razvoj AI tehnologije. Mijenja se uloga programera, ali i drugih stručnjaka koji obavljaju rutinske i ponavljajuće zadatke. AI postepeno preuzima zadatke koji se obavljaju bez dubljeg razumijevanja i šireg konteksta. U svemu ovome, ključna je važnost inženjerskog pristupa koji uključuje dublje promišljanje, analizu i sagledavanje širih perspektiva prilikom suočavanja s izazovima. U predavanju s Bug Future Showa 2024, Martin Morava, CEO-a Devōta, otkriva zašto se radne uloge mijenjaju, govori o ozbiljnosti utjecaja AI tehnologije te nas upućuje u ključnu komponentu koja pomaže da se nosimo s izazovima u budućnosti programiranja - kritičko razmišljanje.

Video cijelog keynote predavanja je u nastavku.

Martin Morava je CEO i osnivač tvrtke Devōt. Tijekom studija na FER-u put ga je odveo u Kinu, a nakon toga u Irsku gdje je iskoristio prilike koje pruža IT sektor. Osim što je naučio pričati kineski, radio je kao developer, a poslije i kao voditelj razvoja u više inozemnih kompanija. Odlučio je iskoristiti sva stečena tehnička znanja i vratiti se u Hrvatsku kako bi osnovao tvrtku svjetskih standarda. Od samog početka naglasak stavlja na zaposlenike kojima je glavna motivacija osobni i profesionalni razvoj. Konstantno poticanje inženjerskog razmišljanja u tech i ne-tech dijelu tvrtke dovelo je Devōt do jedne od najbrže rastućih IT tvrtki u Europi. Unatoč razvoju, kontinuirano stavlja naglasak na kvalitetu ispred kvantitete.