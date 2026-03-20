Digitalne putovnice proizvoda mijenjaju budućnost europskog tržišta

Europska unija od 2027. uvodi obveznu digitalnu putovnicu proizvoda, a hrvatska platforma sunrise2027.ai, u suradnji s AKD-om, nudi cjelovito i provjereno rješenje za novu digitalnu eru

Europska unija uvodi jedan od najambicioznijih regulatornih okvira u modernoj povijesti – digitalnu putovnicu proizvoda (Digital Product Passport - DPP). Ova obveza, koja stupa na snagu 2027. godine, transformirat će način na koji potrošači, tvrtke i regulatori pristupaju informacijama. DPP predstavlja digitalni identitet koji prati proizvod kroz cijeli njegov životni ciklus, od sirovine do reciklaže, omogućujući uvid u sastav, podrijetlo, upute za popravak i trajnost artikla.

Tvrtka ENSESO prepoznala je izazove koje ova regulativa donosi te je razvila platformu sunrise2027.ai. Dizajnirana kao univerzalno rješenje, platforma omogućuje automatizirano prikupljanje podataka i generiranje putovnica prema EU standardima za širok spektar industrija, uključujući tekstilnu, elektroničku i građevinsku. Rješenje je u potpunosti kompatibilno s preporukama standardizacijskih tijela, osiguravajući dugoročnu sukladnost korisnika s europskim okvirom.

Sigurnost i standardi

Kritična važnost autentičnosti podataka u digitalnim putovnicama riješena je kroz strateško partnerstvo s AKD-om, vodećim pružateljem usluga povjerenja u Europi. Ova suradnja omogućuje sigurnu elektroničku autentifikaciju i potpisivanje dokumenata Certilia certifikatima, što je u potpunoj sukladnosti s eIDAS 2.0 regulativom. Kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, AKD osigurava da svaka transakcija unutar platforme sunrise2027.ai bude kriptografski potpisana i pravno valjana diljem Unije.

Integracija s EU poslovnim novčanikom dodatno osnažuje sustav, omogućujući tvrtkama sigurno upravljanje digitalnim identitetima i pristupnim pravima. Na taj se način sprječavaju manipulacije podacima i osigurava da informacije koje potrošač vidi na svom pametnom telefonu doista dolaze od proizvođača. Svaka naknadna izmjena u putovnici proizvoda ostaje trajno evidentirana, čime se postiže maksimalna transparentnost.

Iskustvo u praksi

ENSESO i AKD na tržište ne izlaze s teoretskim rješenjima, već s infrastrukturom provjerenom u realnom sektoru. Od 2019. godine, kroz EU TPD regulativu za duhanske proizvode, ovi su partneri izdali impresivnih 5,5 milijardi digitalnih putovnica. Posjedovanje nacionalnih koncesija za sustave praćenja u Hrvatskoj, Sloveniji i Irskoj daje im jedinstvenu poziciju na tržištu, dokazujući sposobnost upravljanja sustavima koji svakodnevno procesiraju milijune transakcija.

Platforma sunrise2027.ai nudi holistički pristup koji pokriva cijeli ekosustav – od suradnje s dobavljačima do web sučelja za krajnje kupce. Sustav podržava različite nositelje podataka, poput QR kodova, NFC tagova i RFID oznaka, prilagođavajući se potrebama logistike i maloprodaje. Ovim rješenjem, know-how stečen u najzahtjevnijim industrijama postaje dostupan svim tvrtkama koje se moraju prilagoditi zelenoj tranziciji i kružnom gospodarstvu EU.

Što je digitalna putovnica proizvoda?

Digitalna putovnica proizvoda je digitalni identitet odnosno digitalni zapis koji prati proizvod kroz cijeli njegov vijek trajanja: od sirovine do reciklaže. Možete je zamisliti kao detaljan „osobni dosje“ proizvoda koji sve vrijeme putuje s njim.

Svaki proizvod dobiva jedinstveni digitalni identitet odnosno kod kojeg možete lako očitati mobilnim uređajem. Najčešće se susrećemo s QR kodom – kvadratnom oznakom koju svaki pametni telefon može skenirati kamerom. Možemo se susresti i s NFC markicom (Near Field Communication) – bežičnom komunikacijskom tehnologijom na kratkim udaljenostima, istom kao i kod beskontaktnog plaćanja kod koje telefon samo približite proizvodu, a u skladištima i logistici koristit će se i RFID (Radio Frequency Identification) – radio-frekvencijske oznake koje se mogu čitati i na nekoliko metara udaljenosti. Sve tri tehnologije vode do iste digitalne putovnice, samo se razlikuju u načinu pristupa. Kao potrošač najčešće ćete se susretati s QR ili NFC oznakama.

Kada taj kod skenirate svojim pametnim telefonom, otvorit će vam se digitalna stranica s detaljnim i transparentnim informacijama o proizvodu:

Identitet proizvoda: model, serijski broj, datum proizvodnje

Sastav i materijali: od čega je napravljen, jesu li korišteni reciklirani materijali

Podrijetlo: gdje i u kojim uvjetima je proizveden

Upute za popravak: što možete sami popraviti, gdje nabaviti rezervne dijelove

Trajnost: koliko bi proizvod trebao izdržati

Briga i održavanje: kako produžiti životni vijek

Reciklaža: kako ga pravilno zbrinuti na kraju života

Cilj je da potrošači mogu čim jednostavnije skenirati kod na proizvodu i pristupiti svim relevantnim informacijama. Ova inicijativa dio je šireg EU plana za kružno gospodarstvo i zelenu tranziciju. Cilj je smanjiti otpad, produljiti životni vijek proizvoda i omogućiti bolju kontrolu nad lancima opskrbe.