ADATA predstavlja novu liniju ekstremnih inovacija

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, proizvoda s NAND flashom, dodataka za mobilne uređaje, proizvoda za igrače, električnih pogonskih sustava i rješenja za industriju, predstavila je cijeli niz novih proizvoda na svom događanju predstavljanja proizvoda “Xtreme Innovation”. Internetsko predstavljanje održano je jučer, 5. kolovoza 2021. (u 23 sata po tajpejškom vremenu, odnosno 17 sati po zagrebačkom vremenu) i na njemu su se mogli vidjeti najnoviji proizvodi i rješenja robnih marki ADATA i XPG, uključujući SSD-ove, DRAM module, memorijske kartice te dijelove za PC i čitave sustave. Događanje je vodila XPG-ova Mera i podudaralo se s obilježavanjem dvadesete godišnjice postojanja ADATA-e koja će se slaviti tijekom 2021.

ADATA-in DDR5 memorijski modul

ADATA je predstavila i svoj DDR5 memorijski modul nove generacije koji može raditi na frekvencijama od 8400 MT/s, što je do 163 % brže od tehnologije DDR4. Taj skok u performansama omogućit će brže učitavanje datoteka i alata radi besprijekorne višezadaćnosti i napredne kreativne produktivnosti. Štoviše, taj će modul raditi na naponu od 1,1 V radi veće energetske učinkovitosti i dolazi u kapacitetima do 64 GB.

PCIe Gen4 SSD ADATA LEGEND

U današnje doba društvenih mreža, streaminga videozapisa i 5G mreža, sadržaji visoke kvalitete postali su ključni za naš svijet. ADATA je spremna zadovoljiti potrebe tvoraca sadržaja cijelom lepezom novih proizvoda. Među njima je i ADATA-in novi PCIe Gen4 SSD LEGEND. Taj SSD s lakoćom postiže munjevite brzine čitanja do 7400 MB/s, što je savršeno za uređivanje videozapisa i 3D renderiranje.

USB4 vanjski SSD ADATA SE920

ADATA je predstavila svoj novi USB4 vanjski SSD. Oslanjajući se na najnovije USB4 sučelje, SE920 je sposoban za brzine koje su do četiri puta veće od njegovih USB3.2 prethodnika. To odgovara brzini od oko 4000 MB/s. Za maksimalnu stabilnost u svim okruženjima SE920 je opremljen ADATA-inom vlastitom tehnologijom provođenja topline koja pomaže da sve bude hladno i optimalno funkcionira.

Kartica PCIe Express ADATA Premier Extreme SDXC

ADATA je predstavila i svoju memorijsku karticu nove generacije, SD7.0 Express PCIe Gen3x1 UHS-I U3 Premier Extreme SDXC razreda 10. Ono što čini tu memorijsku karticu iznimnom jest podrška za PCIe zahvaljujući najnovijoj specifikaciji SD7.0. Express kartica SDXC omogućit će znatno povećanje performansi u usporedbi s prethodnim modelima uz brzine čitanja i pisanja do 800/700 MB/s. Ta je kartica unatrag kompatibilna s UHS-I, što dodatno olakšava upotrebu.

Lifestyle ultraprijenosno računalo za igrače XPG XENIA 14

Predstavljeni su i mnogi novi proizvodi za igrače, uključujući XPG XENIA 14. To novo lifestyle ultraprijenosno računalo za igrače dolazi s procesorom Intel® i5 ili i7 11. generacije, integriranom grafičkom karticom Intel Iris XE, 16 GB XPG DDR4 RAM-a i munjevito brzim XPG Gen 4 SSD-om kapaciteta 512 GB. Izvana je XPG XENIA 14 prekrasna i prenosiva s 15 mm tankim profilom i ultralaganim premium kućištem od slitine magnezija. Masa mu je svega 970 g. Usprkos krajnje prenosivim dimenzijama, XENIA 14 svejedno ima 14-inčni zaslon s impresivnim 92-postotnim omjerom zaslona prema kućištu. Za cjelodnevnu produktivnost ili igranje XENIA 14 nudi do 10 sati rada na bateriji, a za lakše povezivanje opremljena je dvama USB type-C priključcima, dvama USB type-A priključcima, HDMI priključkom, čitačem SD kartica, 3,5-milimetarskim audiopriključkom i podrškom za Thunderbolt 4.

Lifestyle ultraprijenosno računalo za igrače XPG XENIA 15

Nova XENIA 15 dolazi s novim procesorom Intel Tiger Lake H i7 11. generacije, GPU-om NVIDIA® GeForce® RTX 3060 ili RTX 3070, 32 GB XPG DDR4 RAM-a i munjevito brzim XPG Gen 4 SSD-om s 1 TB prostora za pohranu. Kao XENIA 14, i XENIA 15 ima premium kućište od magnezijeve slitine, pa je masa tog laganog ultraprijenosnika manja od 2 kg. XENIA 15 ima i mehaničku tipkovnicu s pojedinačno RGB osvijetljenim tipkama, prostran 15,6-inčni QHD zaslon frekvencije osvježavanja 165 Hz i podržava najnoviji Thunderbolt 4.

Naglavne slušalice za igrače XPG PRECOG AERO

XPG PRECOG AERO stvoren je kako bi igračima pružio bežičnu slobodu. Njegov specijalizirani 2,4-gigahercni Type-C dongle s malim kašnjenjem može se koristiti s mobitelima, prijenosnim konzolama i PC-jima radi postizanja vrlo dobra 24 sata neprestane bežične upotrebe. Kad bežičan rad nije opcija, svejedno se mogu koristiti kao žične naglavne slušalice putem USB kabela. Slušalice prate XPG-ovu industrijsku dizajnersku filozofiju u obliku egzoskeleta s laganom konstrukcijom i patentiranim nagnutim jastučićima za uši. Imaju i kardioidni mikrofon s funkcijom isključivanja zvuka naginjanjem, zamjenjivim kapicama za uši i RGB osvjetljenjem koje se može prilagoditi putem aplikacije XPG PRIME.

XPG-ove igraće komponente

Što se tiče SSD-ova, XPG trenutačno na tržištu nudi cijeli niz Gen4 modela. Među njima je i GAMMIX S70 koji je dobio nagradu Red Dot za 2021. i može dosegnuti brzinu do 7400 MB/s. U ponudi su i SSD-ovi GAMMIX S70 Blade te S50 Lite. Kao kod ADATA-e, i XPG će kasnije ove godine predstaviti nove DDR5 memorijske module. Taj DRAM modul nove generacije omogućit će brzine do 12600 MT/s za bolje igranje i naprednu produktivnost. Među drugim su komponentama napajanje XPG CYBERCORE Platinum s certifikatom 80 PLUS Platinum. To napajanje nudi do 1300 vata stabilnog i stalnog napajanja i učinkovito hlađenje zahvaljujući ugrađenom ventilatoru od 120 mm XPG Vento Pro s Nidecovim ultratihim dizajnom s dvostrukim kugličnim ležajevima. Bit će dostupni i modeli s 850 i 1000 vata.

Softver za upravljanje ekosustavima XPG PRIME

Osim hardvera, ADATA je predstavila i svoj softverski proizvod za upravljanje ekosustavima XPG PRIME. Uz XPG PRIME korisnici mogu upravljati postavkama svih svojih XPG proizvoda preko jedne aplikacije i u željenoj mjeri. Ako žele brzo sinkronizirati sva svoja RGB osvjetljenja s efektom duge, to mogu napraviti jednim klikom. Korisnici mogu i ručno postaviti svaku pojedinu LED žaruljicu na svakom XPG proizvodu kako bi stvorili sasvim posebno iskustvo osvjetljenja.

Softver za obuku XPG GRIT

GRIT znači Game Reaction Intensity Training ili trening intenziteta reagiranja u igrama. Taj se softver sastoji od niza prostorija za obuku koja se fokusira na poboljšanje učinkovitosti igrača u igrama. Kroz upotrebu umjetne inteligencije GRIT može pratiti učinak igrača tijekom vremena i prepoznati specifične slabosti. Korištenjem tih informacija GRIT će preporučiti točno određene vježbe koje će korisnicima pomoći da poboljšaju vještinu i u principu djeluje kao digitalni trener za e-sportove. Trenutačno je GRIT ograničen samo na vježbanje za pucačine iz prvog lica (FPS-ove), ali XPG radi na skorom proširenju raspona na dodatne žanrove.

Ako ste propustili predstavljanje tog proizvoda uživo na internetu, možete ponovno pogledati snimku ovdje: