Akcija 11.11 na Godeal24.com - Windows 10 Pro samo 5,50 eura

11. studenog (tj. 11.11 ili Double 11) poznat je diljem svijeta, a posebno u Kini, kao Dan samaca. Tog dana tradicionalno se očekuju veliki popusti u online prodaji. Tom prilikom online trgovina softverskih licenci Godeal24.com priprema velike popuste te napominju kako istaknute cijene nisu i najniže koje nude. Potražite u ovom tekstu specijalne promo kodove i osigurajte si još bolje cijene!

Godeal24.com vam tako pruža mogućnost da više novca potrošite na hardver, a da uštedite na softveru. Kao dio akcije 11.11 Sale imate priliku doći do trajnih softverskih licenci za Windows 10 Pro i Office 2019 Pro Plus po najnižim cijenama na tržištu. Windows 10 Pro moći ćete nabaviti već po cijeni od 5,50 eura po računalu, dok će cijena za Office 2019 Pro Plus iznositi samo 26,14 eura. Također, možete kupiti i bundle navedena dva softvera po cijeni od samo 30,48 eura te na taj način uštedjeti još i više.



AKCIJA 11.11: Najbolja prilika ove godine za kupnju Windows 10 Pro!

Windows 10 nudi brzinu i sigurnost u kombinaciji s modernim dizajnom, mogućnotima i aplikacijama koje vaš PC čine nedodirljivim.

U sklopu prodajne akcije 11.11, Godeal24 nudi posebnu cijenu za Windows 10 Pro. Cijene su za ovu prigodu u potpunosti snižene i ne trebate upisivati nikakve promo kodove:

SUPER 11.11 (prvi dio): Uštedite dodatnih 66% na Office 2019, Office 2016 i sve pakete softvera

Uz Microsoft Office oekuje vas učinkovitiji i lakši rad. Odlučite li se za kupnju Officea 2016 ili 2019 tijekom promocije, znatno ćete uštedjeti. A možete dobiti i dodatnih 66% popusta primjenom koda SGO66 tijekom plaćanja.

SUPER 11.11 (drugi dio): Uštedite dodatnih 55% na ostale Microsoftove proizzvode

Trebate li nešto drugo od Microsofta što nije Windows ili Office? Unutar ove promocije koristeći promo kod SGO55 možete uštedjei dodatnih 55%.

Gore navedena ponuda vrijede isključivo tijekom Godeal24.com akcije 11.11, zato ne razmišljajte previše - naručite svoj proizvod već danas kako biste ostvarili ogromnu uštedu na svim licencnim ključevima. Zalihe su ograničene.

Kupovina na Godeal24.com je jednostavna. Ubrzo nakon narudžbe, u roku od 24 sata primit ćete e-poruku s ključevima proizvoda - bez potrebe da danima čekate odgovor. Ponekad će e-pošta s obavijesti otići u neželjenu poštu. Ako nakon 24 sata ne primite e-poštu, nemojte paničariti, prvo provjerite neželjenu poštu ili izravno kontaktirajte korisničku službu na service@godeal24.com. Korisnička služba Godeal24 pružit će brzu i sveobuhvatnu pomoć.



Ne zaboravite prvo preuzeti ispravne verzije na svoje računalo, a tek onda ih aktivirati novim kupljenim ključevima. Pa što još čekate? Iskoristite ove masovne ponude i popuste tijekom akcije Double 11.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.