Bang & Olufsen gadgeti za blagdansko uređenje doma

Porazgovarali smo s našom najpoznatijom dizajnericom interijera, Mirjanom Mikulec, i otkrili male tajne blagdanskog uređenja doma. Što je IN i zašto su Bang & Olufsen gadgeti neizostavan dio svakog high aesthetic prostora, otkrivamo u nastavku.

Ovo je najljepše doba godine, zapjevao je Andy Williams davne 1963. godine misleći na Božić i božićni period. I uistinu, blagdansko raspoloženje uz poneku strku i zbrku nosi jedno sasvim mirno ozračje, ispunjeno srećom, ljubavlju uz okruženje naših bližnjih. Upravo je to ono što se najviše ističe u periodu adventa, obitelj, bližnji i dom. A kako blagdane provodi naša najpoznatija dizajnerica interijera, koje savjete ima prilikom blagdanskog uređenja doma i koji to brend posebno ističe, saznali smo na licu mjesta.

Vječito božićno pitanje – je li prerano? Ako se pita Mirjanu onda ona definitivno spada među one koji ne mogu dočekati početak blagdanskog perioda, a njen dom redovito je okićen već pri prvim naznakama hladnijih temperatura. S obzirom na količinu poslovnog angažmana, slobodnog vremena gotovo da i nema, stoga je ovo ipak period gdje malo stisne kočnicu te obitelj stavlja na prvo mjesto. Suprug je također poduzetnik, jedna kći studira u inozemstvu dok druga pohađa niz izvannastavnih aktivnosti, prilika za zajednička druženja vrlo je malo. Upravo zato blagdani su vrijeme za obitelj. Najčešće organiziraju neko kraće adventsko putovanje ili skijanje, a ove godine odlučili su se na putovanje u toplije krajeve.

U duhu svoje profesije najljepši božićni ugođaj Mirjana pronalazi u svom domu i uređenju interijera. A s nama je podijelila i par savjeta prilikom ovogodišnjeg blagdanskog uređenja. Mirjana, a što je IN ovog Božića? „Predložila bih svima da dobro razmisle treba li im gomila božićnih ukrasa baš svake godine ili mogu ponovo iskoristiti one lanjske. Isto tako, ako utvrdite da vam nešto stvarno nedostaje, razmislite o tome da pokušate sami to izraditi od stvari koje imate doma. Napokon, ako je kupovina jedini odabir, onda savjetujem da kupuju prvenstveno kvalitetne i trajne stvari koje neće završiti u smeću prvom prilikom. Napokon, bit Božića nije u kupovanju, već u znakovima pažnje i dragocjenom vremenu koje provodimo s bliskim i dragim ljudima. Za dobru atmosferu jako je važna i primjerena blagdanska glazba.“

U razgovoru s Mirjanom do nas je dopirala nježna francuska melodija koja se ravnomjerno širila prostorom iz, izgledom nekonvencionalnog, sivo - stožastog zvučnika. Mirjana je naposljetku priznala kako nije fan onih standardnih božićnih pjesama koje nas bombardiraju sa svih strana čim počne prosinac, nego više voli uživati u jazz glazbi ili francuskim melodijama koje su je zarazile zbog učestalih poslovnih putovanja u Pariz. Nadovezala se i na sivo- stožasti, luksuzni zvučnik imena Beosound 2, renomiranog svjetskog brenda Bang & Olufsen.

U dizajnu interijera imate dvije struje, jedna vjeruje da nema lijepog interijera u kojem gadgeti dolaze do izražaja, pa tako izbjegavaju recimo televizore u dnevnom boravku i sl., i one koji vjeruju da svi uređaji koje koristimo moraju imati svoje mjesto u našem domu. Mirjana je zagovornik ove potonje, smatra da interijer mora biti na usluzi svom korisniku, odnosno vlasniku, a ne obrnuto. Sve što koristimo, pa tako i gadgeti i bilo koji uređaji, moraju imati svoje mjesto u naša četiri zida. „Interijeri koje potpisuje moj studio moraju biti idealan spoj estetike i funkcionalnosti“, kazala je Mirjana. Iz tog razloga Bang & Olufsen, savršena ravnoteža između funkcionalnosti i dizajna.

Mislim da Bang & Olufsen ima vjernu bazu korisnika koji vole luksuz, tehnologiju, inovativnost i dizajn, brend je to koji upućenima nije potrebno dodatno predstavljati. Smatram da je u dizajnerskim interijerima postao svojevrsna konstanta jer teško ga je usporediti s bilo kojim drugim brendom iz područja tehnike. Imala sam priliku nedavno raditi s jednim klijentima koji su obožavatelji glazbe, a pritom je smjer u dizajnerskom smislu kojim smo išli bio minimalizam. Prostor je bio u svijetlim tonovima s tek pokojim crnim akcentom, tim zvučnikom i vintage komadom namještaja. Oni su toliko dobro funkcionirali kao cjelina da bez zvučnika to više ne bi bilo to. Samo još jedan dokaz mojoj tezi o tome da gadgeti i dizajn interijera itekako idu ruku pod ruku.

Pravi primjer je i Beosound 2 koji je na početku privukao našu pažnju. A Mirjana se nadovezala, da zbilja je poseban da na prvu niste sigurni o kojem uređaju se radi. Futurističkim izgledom i moćnim zvukom postao je neizostavnim dijelom cjelokupnog interijera. Primjenom tehnologije akustičnih leća na stožasto tijelo zvučnika stvara se doživljaj zvuka od 360 stupnjeva koji ispunjava cijelu prostoriju s bilo kojeg mjesta gdje postavite zvučnik. Neki dan kad je Frank Sinatra zapjevao, pomislila sam da mi je tu u dnevnom boravku, našalila se Mirjana. Otkrila nam je kako je svoj Beosound 2 zvučnik nabavila u HGSPOT trgovinama gdje možete pronaći zbilja zavidnu ponudu Bang & Olufsen uređaja.

Naposljetku pitali smo Mirjanu ima li već spremne poklone za svoje bližnje: „Imam, mnogi pokloni su već zapakirani i spremni, volim tijekom cijele godine osluškivati želje ljudi koji su mi bitni pa su mnogi već neko vrijeme zapakirani i čekaju da se nađu pod borom. Neki su još na čekanju, odnosno ja čekam da mi sine ideja za savršen poklon, često to bude baš u zadnji čas, ali to je isto dio čari blagdana, ta potraga u zadnji tren. Ako ste i vi bez ideje što biste darovali dragoj osobi, mislim da su gadgeti odličan izbor.

Uz Beosound 2 Mirjana je predložila svoja TOP 3 Bang & Olufsen favorita, kao idealan odabir poklona za pod bor. Odmah je izdvojila Beosound A1 prenosivi zvučnik s glasnim i zadivljujuće bogatim zvukom, potpuno otporan na prašinu i vodu. Za sve ljubitelje slušalica tu su Beoplay H95, uz udobnost koju pružaju slušalice doživjet ćete svaki detalj zvuka. I za kraj, izdvojila je zvučnik Beosound Explore kojeg lako pričvrstite na ruksak ili objesite o pojas.

Uz Frank Sinatru koji je upravo krenuo pjevati iz zbilja fantastičnog zvučnika Beosound 2, zahvalili smo Mirjani na ovom zbilja divnom i ugodnom razgovoru. Zahvalila se i svim čitateljima poželjela Sretan Božić i uspješnu novu 2023. godinu.