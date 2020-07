Besplatno obrazovanje za atraktivna IT zanimanja

U tijeku su prijave za online edukacije u sklopu projekta IT Community Region - Video animacija, Virtualna i proširena stvarnost te 3D modeliranje

Video animacija, virtualna i proširena stvarnost i 3D modeliranje programi su obrazovanja, odnosno edukacije koje Učilište Studium nudi potpuno besplatno za sve zainteresirane studente, nezaposlene osobe, freelancere ili poduzetnike. Želite li postati stručnjak u području koje će vam osigurati posao sada i budućnosti, onda ne oklijevajte, jer broj mjesta je ograničen. U tijeku su prijave za online edukacije u sklopu projekta IT Community Region:

Video animacija

Virtualna i proširena stvarnost

3D modeliranje

Prijaviti se možete ispunjavanjem obrasca na email adresu ili pozivom na broj telefona 091 356 00 00.

Nakon prijave očekuje vas prva edukativna aktivnost projekta „IT Community Region - Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community“ kojeg provode Učilište Studium Vukovar, Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Otvoreni univerzitet Subotica i Regionalna razvojna agencija Panonreg Subotica.

Ovaj prekogranični projekt, osim atraktivnih znanja koje ćete steći nudi i puno više od toga. Osnovni cilj je ostvariti suradnju IT stručnjaka u stjecanju znanja i sklapanju poslovnih dogovora kroz model klastera kao alata za rast poslovnih inicijativa.