Gasi se Paint 3D

Microsoft je 2017. godine bio odlučio da će ugasiti popularni Paint, aplikaciju za crtanje koja je oduvijek bila integralnim dijelom Windowsa. Prema tadašnjem planu, s nadogradnjom Windowsa 10 planiranom za jesen 2017. godine, Paint je trebao biti izbačen iz Windowsa, ostati još neko vrijeme dostupan za preuzimanje, a s vremenom i ugašen.

Kraj u studenome

Umjesto Painta tada je na OS stigla njegova naprednija inačica, Paint 3D (lokalizirano kao bojanje 3D), s podrškom za trodimenzionalne formate datoteka. U nadi da će ona postati novi hit unutar Windowsa 10, u Microsoftu su mnogo očekivali od novog alata, no korisnicima se to nikako nije svidjelo. Upravo glasna korisnička pobuna spasila je klasični Paint od izumiranja, pa on nikada nije bio uklonjen iz službene trgovine aplikacija. U današnje vrijeme integralni je dio Windowsa 11, gdje čak dobiva i moderne nove alate, koji se oslanjaju na generativnu umjetnu inteligenciju.

S druge strane, ne odveć popularni i nikad među korisnicima pretjerano omiljeni Paint 3D će sada, osam godina od prve pojave u Windowsima 10, biti ugašen. Najavljeno je da će 4. studenoga biti uklonjen iz Microsoft Storea. Nakon tog dana postojeće instalirane aplikacije nastavit će funkcionirati, ali se s trgovine ona više neće moći preuzeti i nanovo instalirati.

Korisnicima postojeće aplikacije unutar njezinog će se sučelja prikazivati obavijest o planiranom kraju podrške. Svima, koji bi i dalje na sličan način željeli pregledavati 3D datoteke, nakon gašenja Painta 3D iz kompanije preporučuju da prijeđu na također njihov specijalizirani preglednik 3D Viewer.