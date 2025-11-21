Black Friday akcija: Windows 11 Pro 19 € i Office paket već od 24 €

Iskoristite promo kod HR35 za dodatnih 35% popusta na već snižene cijene softvera - kupite Windows 10 LTSC za 11 €, Windows 11 Pro za samo 19 eura ili kompletan Office 2016 Pro paket za samo 24 eura - VIP-CDKdeals.com

VIP-CDKdeals petak, 21. studenog 2025. u 07:00

Kako se približava Black Friday, Vip-CDKDeals je službeno predstavio svoj najveći popust u 2025. godini, nudeći neke od najkonkurentnijih cijena za originalne softverske licence. Bez obzira nadograđuju li korisnici postojeće sustave ili sastavljaju nove hardverske postavke, ovogodišnje ponude pružaju iznimnu vrijednost za Windows i Office proizvode.

Korisnici mogu kupiti Windows 10 Pro već od 15 €, uz dodatne uštede dostupne putem paketa za više računala. Oni koji traže najnoviji operativni sustav mogu kupiti Windows 11 Pro za samo 19 €, pružajući poboljšane performanse, modernu sigurnost i poboljšane značajke produktivnosti.

S vremenski ograničenim cijenama i globalnom trenutnom dostavom, Vip-cdkdealsov događaj Black Friday pruža pouzdan i pristupačan način nadogradnje bitnog softvera uoči 2026. godine.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. VIP-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 11 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 11 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

1. Unutar instaliranog Windows 11 OS-a uđite u Settings (tipka Win > Settings)

2. Unutar izbornika System odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.



Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.



