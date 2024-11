Danas je dan samca - kupite Office paket za samo 11,11 € na Godeal24 - akcija vrijedi samo danas

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,25 €, Office 2021 Pro Plus samo 35,11 €

11. studenoga (11.11.) globalni je dan popusta, a Microsoftov softver nije iznimka, posebno kada kupujete na Godeal24.com tijekom njihove rasprodaje na dan samaca. Iskoristite njihove nevjerojatne ponude za velike uštede, uključujući Office 2021 Pro Plus aktivacijski ključ za samo 35,11 €. Aktivacija je ključna za zaštitu vašeg računala i podataka, dok istovremeno osiguravate da možete otključati sve značajke koje ovaj moćni paket nudi. A to je samo početak ove nevjerojatne rasprodaje! Za male tvrtke, Godeal24 paket nudi fantastičnu vrijednost, s doživotnim Office 2021 Pro licencama počevši od samo 31,11 € po ključu. Ako ste usredotočeni na još veću uštedu, Office 2016 Pro dostupan je za samo 11,11 € - savršen za one koji trebaju osnovne alate, a da pritom ne razbiju novac.

Još jedan sjajan način da zaštitite svoje računalo je nadogradnja operativnog sustava. Godeal24 nudi originalne licence za Windows 10 za samo 8,25 €, ali imajte na umu da podrška za Windows 10 Professional završava 14. listopada 2025. Kako biste ostali u tijeku, možete nadograditi na Windows 11 Pro za samo 13,25 €, čime ćete izbjeći sve smetnje i maksimalno iskoristite najnovije značajke. Windows 11 24H2 ažuriranje donijet će uzbudljive nove značajke, uključujući podršku za Wi-Fi 7 hardver i USB4 v2.0 standard, nudeći munjevito brze brzine do 80 Gbps. Osim toga, tu je popularan softver kao što je Office 2024 Home za PC/Mac po 99,99 € i Microsoft 365 za 54,99 €, sve po najpovoljnijoj cijeni sada! Uz tako nenadmašne cijene i pouzdano jamstvo, Godeal24 je pravo mjesto za sve vaše ključeve alata Microsoft. Ne propustite - ova nevjerojatna rasprodaja završava 12. studenog!

Office paketi po super cijenama

Različite Office verzije za različite potrebe

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Do 50% popusta na ostale Microsoftove alate (promo kod SGO50)

Ostali softver za računalo

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.