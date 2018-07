Definitivno najbolja Nemoguća misija do sada

Ethan Hunt (Tom Cruise) se po šesti put nalazi pred novim izazovima najuzbudljivijeg akcijskog filmskog serijala, koji gledatelje svaki put drži u napetoj neizvjesnosti od početka do kraja. U ovom se nastavku, uz standardnu postavu, ekipi filma priključuju i Henry Cavill, Angela Bassett i Vanessa Kirby te već dobro poznat i Oscarom nagrađen redatelj i scenarist Christopher McQuarrie. Inače najpoznatiji po kultnom filmu Privedite osumnjičene (The Usual Suspects).

Tijekom posljednja dva desetljeća, Tom Cruise je producirao, odglumio glavne uloge i izvodio najsmrtonosnije akrobacije u serijalu koji je zasigurno zaslužio kultni status među fanovima. Ovaj je globalni fenomen zaradio više od 2,8 milijardi dolara širom svijeta, što ga čini jednim od najuspješnijih franšiza u povijesti filma. Prema Cruiseu, Nemoguća misija – Raspad sistema je vrhunac svih prethodnih filmova u seriji.

Vidjet ćete likove koji se vraćaju iz prethodnih nastavka i zaključuju finalnu priču, kaže on. Knjiga Odiseja je na početku filma izabrana iz vrlo specifičnog razloga. Ono što su moj lik, Ethan Hunt, i njegov tim prošli, upravo odražava tu priču.

Redatelj McQuarrie smatra da je jedan od razloga zbog kojih je franšiza toliko popularna - Cruiseova nezasitna želja da svaki film bude uzbudljiviji i intenzivniji od svog prethodnika.

On nikad ne miruje, kaže McQuarrie, koji je režirao i prethodnu Misiju iz 2015. godine. Ali što je najvažnije, nikad ne zaboravlja publiku. Tom je prije svega zabavljač. On u svojim filmovima gledatelje vodi na mjesta na kojima nikad nisu bili, pokazuje stvari koje nikad nisu vidjeli i dijeli to iskustvo s njima.

U svakom novom filmu, Cruise izvodi nezaboravne i nikad na filmu viđene spektakularne smrtonosne scene i vrtoglave akcije. Nemoguća misija je uvijek na granici nevjerojatnoga, a te granice uvijek na kraju i pomiče.

U Protokolu duh, bilo je to penjanje na najviši neboder na svijetu u Dubaiu. U Odmetnutima se Tom držao golim rukama za Airbus A400M koji je polijetao. Za Nemoguću misiju: Raspad sistema su Cruise i McQuarrie odlučili pojačati uzbuđenje osmišljavajući niz nezaboravnih akcija koje će sigurno ostaviti publiku bez daha.

Tom je proveo više od godinu dana pripremajući se za ovaj film, kaže McQuarrie. Bilo je puno spekulacija o tome koja će scena biti vodeća u ovom filmu. Morao sam pojasniti da se pripremao za niz akrobacija. U ovom nastavku postoji više nevjerojatnih i nikad viđenih akcijskih scena; Tom je stalno bio u opasnosti, a HALO skok i scena s helikopterom su samo neke od njih.” Bit će ovo dosta drugačiji Ethan Hunt, to vam mogu obećati - izjavio je na kraju scenarist i redatelj šestog filma Christopher McQuarrie u najavi.

Film 'Nemoguća misija: Raspad sistema' u CineStar stiže u distribuciji Blitz film i videa, i to u najboljim formatima IMAX, 4DX i RealD 3D.

