Digital Labin se ponovno vraća - najavljujemo dvodnevnu ICT konferenciju u Labinu

Dvodnevna ICT konferencija u Labinu ponovo će okupiti profesionalce iz IT industrije, digitalne dizajnere i developere iz cijelog svijeta koji će osim jedinstvenih radionica održati i inspirativne govore o posljednjim tehnologijama i praksama iz IT industrije. Možda otkriju i nekoliko tajni kako se riješiti dosadnih bugova!

Ove godine konferencija će se održati na čak dvije pozornice - Hangar Arena (Design & UX) te Mine Hall (Dev & Data). Globalni stručnjaci potaknut će vas na kreativno razmišljanje, djelovanje izvan okvira te kreiranje novih kvalitetnih rješenja s pogledom na budućnost.

Neka od vodećih svjetskih ICT imena pričat će više o najnovijim trendovima iz industrije. Neka od potvrđenih imena na ovogodišnjoj konferenciji su Freek Van der Herten, backend developer u belgijskoj tvrtki Spattie, inovativna i jedinstvena osnivačica i direktorica španjolskog Anton&Irene – Irene Pereyra, osnivač, vlasnik i kreativni direktor u danskoj Spring/Summer, Pelle Martin, Kitze, osnivač tvrtke Sizzy, a tu su i važna hrvatska imena kao što je Flutter Team Lead Vlaho Poluta iz Infinuma te Vladimir Končar iz Kiwija.

Google Developer Expert, Gerard Sans održat će radionicu na temu “Fullstack GraphQL using Vue”, Iva Planinić, Product dizajner u Bornfightu & Igor Plac, Senior UX/UI dizajner at Bornfightu imat će radionicu na temu “Choose the right design pattern” dok će William Kolmačka & Milan Seitler, product dizajneri u Kiwiju, imat će radionicu koja će se pozabaviti temom “How to build a large-scale design system”.

Više imena dolazi uskoro!

Nakon profesionalnih radionica i predavanja, očekuju vas networking i nezaboravan afterparty!

Prijave za sudjelovanje na Digital Labin moguće su na službenoj stranici konferencije.

Stranica pruža sve informacije o kupnji Early Bird kotizacija, ali i smještaju u vrhunskim hotelima čiji će smještajni kapaciteti zbog velikog interesa biti popunjeni već u idućih nekoliko tjedana, stoga organizatori pozivaju na ranije prijave.

Osigurajte svoju kartu već danas!