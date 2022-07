Digital Realty prvi operater podatkovnih centara s IT kapacitetom od 1 GV u zgradama održive gradnje

Objavljivanjem svog četvrtog godišnjeg ESG izvješća, Digital Realty otkriva napredak prema ekološkim ciljevima – dostigavši razinu na kojoj osigurava jedan gigavat IT kapaciteta u skladu sa standardima održive gradnje

Digital Realty, koji u Hrvatskoj još uvijek nastupa pod tržišnom markom Interxion, najveći globalni pružatelj podatkovnih centara neutralnih u odnosu na platforme u oblaku i operatere, rješenja za kolokaciju i međusobno povezivanje, objavio je svoje četvrto godišnje izvješće o okolišu, društvu i upravljanju (Environmental, Social and Governance – ESG) – naglašavajući predanost da predvodi globalnu industriju podatkovnih centara u održivom ekološkom učinku. Izvješće pokazuje značajan napredak prema ESG ciljevima, u više od 290 objekata u 50 metropolitanskih okruženja u 26 zemalja na šest kontinenata.

Digital Realty postao je prvi operater podatkovnih centara koji je dosegao jedan gigavat IT kapaciteta certificiranog u skladu sa standardima održive gradnje, nakon što je 2021. dodao šest novih certifikata zelene gradnje u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i Japanu. Nakon certificiranja 34 podatkovna centra po programu Energy Star certifikacije Agencije za zaštitu okoliša (EPA) (67% portfelja u njegovom vlasništvu i upravljanju u SAD-u), Digital Realty također je vodeći u industriji u korištenju energetski učinkovitih zgrada. Digital Realty dobio je nagradu EPA Energy Star Partner of the Year – Sustained Excellence Award za svoje napore u 2021.

Digital Realty je 2021. postigao 64% pokrivenosti obnovljivom energijom na globalnoj razini, što je povećanje od 14% u odnosu na 2020. – sa 100% pokrivenošću obnovljivom energijom za svoj kolokacijski portfelj u SAD-u i Europi, kao i ugljičnom neutralnošću u Francuskoj. Digital Realty također je proširio svoj portfelj obnovljivih izvora energije i dodao zelenu imovinu u energetsku mrežu, ugovorivši 118 megavata (MW) solarne energije i energije vjetra za podršku svojim podatkovnim centrima u Georgiji i Texasu, čime je ukupna količina solarne energije i energije vjetra pod ugovorom u SAD podignuta na 910 MW.

Osim toga, postignut je napredak prema Digital Realtyjevim znanstveno utemeljenim ciljevima smanjenja ugljika za 2030., pri čemu je tvrtka postigla smanjenje od 42% u emisijama Razine 1 i 2 (izravne i neizravne) te smanjenje od 11% u emisijama Razine 3 (neizravne emisije u sklopu tvrtkinog proširenog lanca vrijednosti). Do 2030. Digital Realty se obvezao smanjiti emisije Razine 1 i 2 za 68% i emisije Razine 3 za 24% po području, u odnosu na emisije iz 2018. godine.

Uz utjecaj ostvaren inicijativama za održivu gradnju i izvore obnovljive energije, Digital Realty također je dovršio izdavanje dviju dodatnih zelenih obveznica u 2021. Od 2015. tvrtka je prikupila više od 6 milijardi dolara zelenih obveznica kroz osam zasebnih izdanja – Digital Realty je vodeći izdavatelj zelenih obveznica u sektoru investicijskih fondova u nekretnine (REIT) i industriji podatkovnih centara.

"Klimatska kriza, održivost, raznolikost, jednakost i uključenost neka su od najkritičnijih pitanja s kojima se današnje društvo suočava", komentira Aaron Binkley, potpredsjednik održivosti, Digital Realty. "Način na koji kao tvrtka odgovaramo na te izazove nešto je što shvaćamo vrlo ozbiljno."

“Njihovo rješavanje zahtijeva ambicioznije razmišljanje i radikalnije djelovanje vlada, poduzeća i potrošača. Na primjer, korištenje snage podataka može nam pomoći u inovacijama i skaliranju tehnologija potrebnih za pružanje održivog okoliša za buduće generacije. Budući da su podatkovni centri postali središnji živčani sustav globalne digitalne ekonomije, imamo odgovornost djelovati. Ponosni smo na posao koji obavljamo u ovom području, ali znamo da moramo ići dalje, pomicati granice i ubrzati naše napore u ESG agendi.”

“Dok širimo svoj globalni doseg i bazu klijenata u 2022. i kasnije, ostajemo predani tome da budemo vodeći u industriji u održivom ekološkom učinku i da budemo odgovoran partner našim klijentima i poslodavac ljudima koji pokreću naše poslovanje”, zaključuje Binkley.

Dodatni resursi (na engleskom jeziku):