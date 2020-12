Dolazi Božić - vrijeme je za povoljnu kupnju Windows aktivacijskog ključa - samo 7,25 eura

Kupite Windows 10 Pro aktivacijski ključ za samo 7,25 eura, Office 2016 Pro Plus za 18,25 eura ili oboje u paketu za samo 21,60 eura.

Nitko ne želi kupovati novi PC ako će se za koji mjesec na tržištu pojaviti neka top komponenta, ili će cijene znatno pasti. Novi AMD-ov Zen 3 CPU ima najbolje single-thread performanse od svih PC procesora na tržištu. GeForce RTX 30 serija grafičkih kartica te Intelovi procesori Comet Lake-S od 10. generacije još uvijek su prilično novi za većinu korisnika.

Je li 2020. godina pravo vrijeme za kupnju? Da, posebno u ovom dijelu godine. Ipak, možete potrošiti tisuće kuna na komponente za novi PC, ali nećete ga moći pokrenuti bez operativnog sustava.

Napravite li značajne hardverske promjene na uređaju, poput zamjene matične ploče, vaša postojeća Windows licenca neće više vrijediti i bit ćete prisiljeni ponovno aktivirati Windows.

Postavlja se pitanje - Kako jeftino nabaviti Windows aktivacijski ključ?

U slučaju da tražite dobru ponudu za softversku nadogradnju računala, GoDeal24.com je priredio svoju Božićnu akciju - do 62% popusta na Windows ili Office. Novo gaming izdanje Cyberpunk 2077 ima preko milijun igrača na Steamu. Želite li i vi zaigrati ovu popularnu igru u 4K rezoluciji, preporučeno je da koristite Windows 10 64-bit. No cijena za Windows putem službenih prodajnih kanala doseže i do 2000 kuna. GoDeal24.com je tome doskočio i nudi vam Windows 10 za manje od 8 eura.

Izdvajamo iz ponude:



EKSKLUZIVNA BOŽIĆNA PONUDA – do 88% popusta, ograničeno, požurite!

SOFTVER U POLA CIJENE! Koristite promo kod "SGO50"

SOFTVERSKI PAKETI – Povoljnije od povoljnog! Koristite promo kod "SGO66"

DODATNA PONUDA – Najbolje cijene, sve za posao i dom. Koristite promo kod "SGO55"

SAZNAJTE VIŠE >>

Jednostavna kupnja - PayPal putem platforme Cwalletco

Kupnja na GoDeal24.com jednostavna je i sigurna. Možete platiti koristeći svoj PayPal račun putem platforme Cwalletco. Nakon odabira željenog artikla, idite na checkout kao gost ili stvorite account. Cwalletco opciju odabirerete u izborniku "Payment Information". Nakon pregleda narudžbe kliknite "Place Order" i slijedite daljnje korake.

Unutar Cwalletco platforme prikazat će vam se izbornik gdje kao sredstvo plaćanja možete odabrati PayPal ili kreditnu karticu.

Imate pitanja? Trebate pomoć?

Ubrzo nakon narudžbe, u roku od 24 sata primit ćete e-poruku s ključevima proizvoda - bez potrebe da danima čekate odgovor. Ponekad će e-pošta s obavijesti otići u neželjenu poštu. Ako nakon 24 sata ne primite e-poštu, nemojte paničariti, prvo provjerite neželjenu poštu ili izravno kontaktirajte korisničku službu na service@godeal24.com. Korisnička služba Godeal24 pružit će brzu i sveobuhvatnu pomoć.

Ne zaboravite prvo preuzeti ispravne verzije na svoje računalo, a tek onda ih aktivirati novim kupljenim ključevima.

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.