Gameri, jeste već zavirili u ponudu eKupi?

eKupi ima izvrsnu akciju na gaming opremu koja traje samo do 11.4. - pogledajte što se nudi i možda uhvatite kakav dobar popust na stvarčicu koju želite

Došao je red i na akcije za gamere! Bez obzira spadate li u grupu profesionalnih igrača ili amatera, dobra gaming oprema uvelike će vam pomoći u pobjedi. Na eKupi pronađite široki asortiman gaming opreme, od konzola, igri, gaming laptopa, gaming periferije i stolica do tv uređaja i gaming stolnih računala.

Kako bi doživjeli gaming svijet u punom sjaju eKupi je uz Erste Diners Club karticu pripremio odličnu akciju na odabranu gaming ponudu koja traje od 6.4. u 9h do 11.4.2022. u 9h ili do isteka zaliha. Na eKupi vas čekaju popusti do 50%, a prvih 200 kupaca ostvaruje dodatnu pogodnost uz plaćanje Diners Club karticama za dodatnih 10% popusta.

Upoznajte se sa širokom ponudom igri za Nintendo Switch, Playstation 4 i Playstation 5. Ako se do sada niste upoznali s virtualnim svijetom, pravo vrijeme je da istražite nove stvarnosti i nevjerojatan virtualni svijet uz PlayStation VR Starter Pack! Ljubitelj ste klasičnih konzola? Iz ponude možete odabrati i nove PlayStation 5 ili Nintendo bundleove.

Gaming laptopi bit će pravi izbor za ljubitelje mobilnosti, ali i za povremeni rad od kuće ili bilo kojeg drugog mjesta.

Iz ukupne ponude eKupi izdvajamo:

1. Lenovo Legion 5 Pro

Ultimativne performanse za gamere i kreatore

Link: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6, 82JS000MSC, 16" WQXGA IPS 165Hz, AMD Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, 512GB PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, Free DOS, laptop

Cijena: 8.599 kn (stara cijena 10.499 kn )

Ušteda 1.900 kn

Uživajte u izvrsnim performansama uz najnovije grafičke kartice NVIDIA® GeForce RTX 30 serije, za igrače i kreatore. Grafička kartica nudi Tensor jezgre, Ray Tracing jezgre i streaming multiprocesore. Tanak i lagan dizajn pruža najbolju grafiku, vrhunske značajke i performanse umjetne inteligencije (AI).



2. Logitech G432 Gaming slušalice

Vrhunsko audio iskustvo

Link: Logitech G432 Gaming slušalice, 7.1 Surround, crne

Cijena: 349 kn (stara cijena 599 kn )

Ušteda 250 kn

Svaki dio ovih slušalica temelji se na udobnosti. Traka za glavu i kućište slušalica s postavom od umjetne kože lagani su i ne stvaraju pritisak na uši. Kućišta slušalica mogu se rotirati za 90 stupnjeva, što ih čini izrazito praktičnima. Praktično i jednostavno podesite glasnoću na bilo kojoj platformi uz pomoć kotačića za upravljanje glasnoćom, pričvršćenog na kućište slušalica.



3. Genesis Nitro 330 gaming stolica

Udobnost koju svi žele

Link: Genesis Nitro 330 gaming stolica, crna

Cijena: 999 kn (stara cijena 1299 kn )

Ušteda 300 kn

Gaming stolica Nitro 330 predstavlja maksimalnu udobnost i kvalitetu materijala. Dizajneri stolice puno su pažnje posvetili njenoj funkcionalnosti. Rješenja kao što su podesivost visine sjedala, funkcija nagiba, rotacija za 360 stupnjeva i najlonski kotači uvelike će poboljšati korisničko iskustvo. Dodatni jastuk s podesivom visinom omogućuje korisniku jednostavnu regulaciju za optimalnu potporu kralježnici.

Svakako savjetujemo da posjetite eKupi prije nego akcija istekne te uz već odlične popuste do 50% na odabranu ponudu, ostvarite i dodatnu pogodnost od 10% popusta uz plaćanje Diners Club karticom za prvih 200 kupaca.

Zato požurite jer akcija traje još samo do 11.4.2022. u 9 h ili do isteka zaliha.