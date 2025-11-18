Godeal24 Black Friday rasprodaja - Office 2021 Pro 29 €, Windows 11 Pro 12 €
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,28 €, Office 2021 Pro Plus samo 29,28 €
Velika rasprodaja originalnog softvera za Black Friday 2025 je stigla: Godeal24 Black Friday Mega Sale. Planirate sastavljanje računala sljedeće generacije? Zaglavili ste s korištenjem starije verzije MS Officea? Kupili ste prijenosno računalo s popustom bez unaprijed instaliranog operativnog sustava? Želite nadograditi starije računalo? Neka Godeal24 riješi vaše softverske probleme, s nekim od najnižih cijena na webu za softver koji vam je zapravo potreban, do 90% popusta!
U blagdanskoj sezoni kupovine, i profesionalci se mogu nagraditi ovom iznimnom ponudom za Black Friday za MS Office 2021 Professional. Veliki popust od 90% snižava cijenu na samo 29,28 € s redovne cijene od 249 € za Win verziju. Nabavite legalnu licencu za Office 2021 Professional po djeliću uobičajene cijene i ostvarite doživotno korištenje bitnih aplikacija kao što su Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher i Access, pružajući korisnicima kompletan set alata za osobnu i profesionalnu upotrebu. Mac verzija, Office 2021 Home and Business, također je na rasprodaji za 59,29 €. S ovim niskim jednokratnim plaćanjima možete se oprostiti od dosadnih ponavljajućih pretplata na MS 365. Nikada više nećete morati plaćati za široko korišteni MS-ov softver za posao i školu. Godeal24 vam nudi trajne licence po najnižim cijenama koje ćete pronaći tijekom cijele godine, a ova se prilika neće vratiti cijelu godinu. Zgrabite svoje ključeve po sniženim cijenama u ovoj vremenski ograničenoj ponudi!!
Office paketi po izvrsnoj cijeni
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 29,28 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59,29 €
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 56,56 € (samo 28,28 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 78,84 € (samo 26,28 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 125,28 € (samo 25,06 € po računalu)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149 €
Vrlo povoljan originalni Windows OS
Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 12,28 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!
- Win 11 Professional Key – 12,28 €
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,28 € (samo 12,14 € po ključu)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 34,28 € (samo 11,43 € po ključu)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 52,98 € (samo 10,60 € po ključu)
- Win 11 Home Key – 12,08 €
- Win 11 Home - 2 Keys – 23,98 € (samo 11,99 € po ključu)
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,29 €
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 39,99 €
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24 €
- Visio Professional 2021 - 1 PC – 22,97 €
- Project Professional 2021 - 1 PC – 25,70 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74 €
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21,99 €
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99 €
Kako kupiti aktivacijski ključ?
Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.
Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.
Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.
Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!
Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com
--
Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.