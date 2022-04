Godeal24, najbolje mjesto za kupnju povoljnog, a originalnog Windowsa 10 za samo 5,57 eura

Originalan i trajno aktiviran Windows ili Office možete kupiti po izuzetno niskoj cijeni, a radi se o OEM licencama koje Godeal24 legalno preprodaje. Windows 10 Pro 7,24 eura, Office 2021 Pro Plus 30,22 eura

Jeste li još uvijek zabrinuti oko nadogradnje računala? Bez obzira radi li se o operacijskom sustavu Windows ili Office paketu, visoke cijene mogu odgoditi vaše planove za nadogradnju računala. No, sada na sreću Godeal24 pokreće rasprodaju povodom praznika rada, a Windows 10 košta samo 7,24 eura. Ako želite nadograditi na Windows 11, nema problema, Microsoft nudi besplatnu uslugu nadogradnje za korisnike Windows 10. Sada je savršeno vrijeme da kupite Windows 10! Ako još uvijek gledate najnoviji Office 2021, ali ga niste kupili zbog cijene, Office 2021 je sada samo 30,22 eura. U usporedbi s Microsoftovom službenom cijenom od 439,99 USD, pomaže vam uštedjeti mnogo novca. Ovo je veoma važno!

Zašto je Godeal24 tako jeftin? Zabrinuti ste zbog problema sa softverom?

Mnogi korisnici vrlo su uzbuđeni zbog niske cijene koju nudi Godeal24, ali postavljaju pitanje zašto je cijena tako niska? Što je još važnije, je li to istina? Možete biti sigurni da je ovo prava stvar jer su licence koje prodaje Godeal24 OEM licence. Budući da neki više ne koriste svoju licencu, preprodaju je Godealu24 po niskoj cijeni, Godeal24 to provjerava prije preprodaje, Godeal24 jasno zna "povijest" svake licence, tako da Godeal24 brine da je svaka prodana licenca sigurna za korištenje ! Na web stranici Godeal24 možete pronaći različite ponude za Microsoft Office ili najnoviju verziju sustava Windows. Korištene licence su dematerijalizirane, što znači da nema troškova dostave. Uz ograničavanje troškova, to korisnicima omogućuje korištenje novih licenci u roku od nekoliko minuta od kupnje. Za ovaj softver nije potrebna pretplata: vaša kupnja traje doživotno!

Posebna ograničena ponuda

Odaberite nešto iz sljedeće ponude. Promo kod pri kupnji nije potreban.

62% popusta na Office 2021 i druge proizvode (promo kod SGO62)

Do 50% popusta na Windows (promo kod SGO50)

Ostali Microsoftov softver (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Što je OEM licenca?

Riječ je o licencama koje se obično prodaju proizvođačima računala kako bi mogli jeftinije kupiti Windows za instaliranje na svoja računala masovne proizvodnje. Nedostatak OEM licence je u tome što je obično povezana s matičnom pločom, pa je nakon aktivacije teško prenijeti licencu na drugo računalo.

Srećom, Godeal24 prodaje svoje OEM licence tako jeftino da ako promijenite računalo ili vam je potrebna druga licenca, možete jednostavno kupiti još jednu kopiju, a to je još uvijek jeftinije od plaćanja maloprodajne cijene.Godeal24 ne samo da pruža dobre proizvode, već i usluge nakon prodaje je na mjestu. Sve dok kupujete proizvode na Godeal24, također možete uživati u doživotnoj postprodajnoj usluzi! Kontaktirajte nas na service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.