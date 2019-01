James Cameron i nove tehnologije čine film Alita: Anđeo borbe akcijskim spektaklom godine

Kada na tapetu dođu SF i akcijski filmovi jedno ime se uvijek nađe na listi najboljih – James Cameron, koji nam je donio filmove Terminator, Alien i naravno Avatar, hit na blagajnama kina diljem svijeta. Cameron se specijalizirao u uzbudljivim pričama postavljenim u potpuno nove, jedinstvene svjetove. Pomaknuo je granice u filmskoj tehnologiji, ubrzao nam otkucaje i stvorio neodoljive likove koji su postali naši miljenici. Povezao je realnost sa scenarijima iz noćnih mora, svaki put prkoseći i premašujući očekivanja.

Novo potencijalno kino iskustvo vidio je u mangi Yukitoa Kishiroa Battle Angel Alita. Priča o mladoj kiborg djevojci, otkrivenoj i nadograđenoj od strane znanstvenika koji će joj kasnije postati i očinska figura, smještena je u jedinstvenom, futurističkom svijetu. Cameron je dobio mogućnost da istraži jednu od svojih najdražih tema: kompleksan lik s kojim se možemo poistovjetiti, čije nas emocije vode na putovanje kroz, na prvu, poprilično čudan svijet. Cameron je godinama razvijao tehnologiju kojom bi taj svijet mogao zaživjeti pred našim očima, još jednom primjenjujući revolucionarnu tehnologiju i radeći s najboljima kako bi savladao prepreke koje je do sada imao 3D, kao što je to radio s Avatarom. Upravo je Avatar taj koji ga je odvojio od Alite jer je shvatio da će razvijanje ambicioznih nastavaka o svijetu i ljudima u Pandori uzeti svo njegovo vrijeme.

Tako su Cameron i njegov partner Jon Landau odlučili naći redatelja koji može snimiti različite žanrove u svom jedinstvenom stilu, a taj netko je bio Robert Rodriguez, redatelj filmova Sin City, Spy Kids i Od sumraka do zore (From Dust Till Dawn). Cameronu su se svidjele Rodriguezove dorade na scenariju i set je bio spreman za suradnju ova dva ugledna filmaša. Landau je procijenio da većina snimaka ima posebne efekte, jer Alita i mnogi drugi koji žive u gradu su na neki način kibernetici. To je značilo da su se snimale najmanje nijanse pokreta, gesta i emocije animiranih likova iza kojih stoje živi glumci, a neki udovi su se zamjenjivali u finalnoj verziji, no Rodriguez je, kao i Cameron, uživao u otkrivanju novih tehnologija u ovom filmu.

Radnja filma je smještena nekoliko stoljeća u budućnost, u gradu Iron City, u kojem napuštenu Alitu u besvjesnom stanju pronalazi suosjećajni cyber-liječnik Ido (dvostruki dobitnik nagrade Oscar Christoph Waltz) koji je dovodi u svoju kliniku. Kada se Alita probudi, ne sjeća se tko je, niti prepoznaje svijet u kojem se nalazi. Aliti je sve novo, svako iskustvo joj je prvo. Dok uči navigirati svojim novim životom i ulicama Iron Cityja, Ido je pokušava zaštititi od njezine misteriozne prošlosti, dok joj njezin novi prijatelj s ulice, Hugo (Keean Johnson), pokušava pomoći da se sjeti svoje prošlosti. Između njih dvoje se počne razvijati zaljubljenost, sve dok smrtonosne snage ne dođu po Alitu i krenu narušavati njezine novostečene odnose. Tada Alita otkriva da ima izvanredne borilačke sposobnosti koje može iskoristiti kako bi spasila svoje voljene. Odlučna da otkrije istinu o svom porijeklu, Alita kreće na put koji će je voditi u borbu protiv nepravdi ovog mračnog, korumpiranog svijeta.

Tehnologija je omogućila da ono najvažnije dođe do izražaja

Srce filma je u glavnoj junakinji Aliti, koju je odlično odigrala mlada glumica Rosa Salazar, poznata iz serijala Maze runner (Labirint). Salazar je otkrila da se mogla poistovjetiti sa svojim likom (barem onim ljudskim dijelom): “Alita je normalna djevojka koja je napravljena od kibernetičkih dijelova i ima tu ludu, traumatičnu prošlost. Alita je kao i ja, ima cijelu paletu osjećaja. Ona je nesigurna. Ona je hrabra. Ona je snažna. Ona je moćna i ona je slaba. Ona ima stvarnu dušu.” Bilo je poprilično zahtjevno za Rosu snimati ekspresije koje su kasnije činile “animiranu” Alitu, no ona se za ovakav tip snimanja pripremila istražujući rad Andyja Serkisa na filmu Planet majmuna: Rat.

“Mislim da je Jim jako uzbuđen što će film napokon vidjeti svjetlo dana. Najgora stvar koja se može dogoditi da ovako izuzetan projekt nikad ne zaživi”, rekao je Jon Landau. “To je odlična priča. Puna uzbuđenja i humora i ljubavi i odličnih likova”, nadodao je Rodriguez.

