Kaspersky, za svijet bez virusa

Posljednjih nekoliko godina tema računalnih virusa, ransomwarea, spywarea i malwarea, uz viruse koji mogu naškoditi čovjeku, poput globalne pandemije koronavirusa, postala je jedna od najvažnijih, najčitanijih i najpretraživanijih tema na Internetu.

Fortnite je u ožujku ove godine, u najvećem jeku prvog vala pandemije, prema Googleovom Trendsu, bio deset puta manje pretraživan od pojma virus, i čak 50 puta manje od pojma koronavirus (razumljivo), a i do danas je ostao sedam puta manje pretraživan.

U vrijeme kada čitate ovaj tekst, procjena je da je godišnje više od 4,1 milijarde ljudi izloženo digitalnim prijetnjama.

No, jesmo li mi postali svjesni opasnosti u on-line svijetu prilikom korištenja osobnih računala?

Ilustracija: Cascade Herbstlaub virus, Wikipedia

Priča o Eugeneu Kasperskom manje-više je poznata. Rođen je 1965. u Rusiji, odrastao u Moskvi. Sa 16 godina upisao je Tehnički fakultet na Visokom učilištu KGB-a i u 22. diplomirao kao inženjer matematike i računalstva. Nakon diplome unovačen je u Sovjetskoj vojnoj obavještajnoj službi. Slučajnošću je ’89. njegov PC bio zaražen kaskadnim virusom, što je potaknulo njegov interes za IT sigurnost i izradu prvog antivirusnog programa. Taj razvoj događaja ’97. je doveo do osnivanja tvrtke Kaspersky, danas vodećeg proizvođača računalnih antivirusnih rješenja.

Razumijevanje potreba privatnih korisnika za zaštitom digitalnih podataka, online plaćanja i komunikacija jednakoj onoj koje ostvaruju velike tvrtke s cijelim odjelima IT sigurnosti, tvrtku Kaspersky pozicioniralo je na sam vrh sigurnosnih rješenja u svijetu. U posljednjih osam godina proizvodi tvrtke Kaspersky bili su najtestiraniji i najnagrađivaniji među antivirusnim rješenjima. Njihova rješenja samo su u 2019. godini testirana u 86 neovisnih testiranja, na kojima su osvojili 64 prva mjesta, odnosno 70 puta bili su pozicionirani među prva tri rješenja.

Najnovije priznanje uglednog portala Tom’s Guide navodi tvrtku Kaspersky kao prvu među top 3 antivirusna brenda – “It’s the best antivirus software you can buy today” – te ističe Kaspersky Security kao rješenje koje gejmerima, studentima i svim kućnim korisnicima osigurava izvrsnu zaštitu od malwarea, uz niz dodatnih funkcija i sučelje jednostavno za upotrebu.

Na nama je da i u online svijetu postanemo jednako svjesni nevidljivih opasnosti, i iskoristimo aktivnu antivirusnu zaštitu koju nam Kaspersky proizvodi pružaju.