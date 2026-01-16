Kupite originalnu trajnu licencu za Windows 11 Pro za 20 € - VIP-CDKdeals

Vip-CDKdeals je započeo svoju novogodišnju rasprodaju u siječnju, nudeći originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

VIP-CDKdeals petak, 16. siječnja 2026. u 09:51

Windows 11 Pro možete nabaviti za samo 20 € - brz i siguran operativni sustav dizajniran za moderni hardver i tijekove rada pokretane umjetnom inteligencijom. Windows 11 uvodi pametnije upravljanje zadacima, poboljšane performanse na novim procesorima i ugrađene značajke umjetne inteligencije koje poboljšavaju svakodnevnu produktivnost, od inteligentnog pretraživanja i optimizacije sustava do glatkijeg multitaskinga i integracija umjetne inteligencije.

Trebate potpuni paket za produktivnost? Office 2021 Professional Plus dostupan je za 61 €, nudeći doživotnu aktivaciju bez pretplate. Savršen je izbor za korisnike koji žele stabilne alate prilagođene radu izvan mreže poput Worda, Excela, PowerPointa i Outlooka - bez mjesečnih naknada.

Kako biste maksimalno uštedjeli, prilikom plaćanja upotrijebite promotivni kod HR35 kako biste ostvarili dodatnih 35% popusta na već snižene proizvode.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.



