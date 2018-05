LeTV LeRee Le 3 – povoljan kinez moćnih karakteristika

LeTV je kineski proizvođač pametnih telefona koji ipak spada u B ili C kategoriju, no nudi uređaje koji za svoju cijenu nude prilično puno. Jedan takav uređaj je i LeRee Le 3. Riječ je o mobitelu zaslona 5,5“ i Full HD rezolucije. Pokreće ga solidan osmojezgreni procesor Qualcomm Snapdragon 652 uz koji je uparen Adreno 510 grafički čip. Telefon ima 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije proširive SD karticom, no ipak radi na starijem Android 6.0.1 OS-u.

Kinezi su se pobrinuli da uređaj izgleda više premium te je izveden iz potpuno metalnog kućišta u zlatnoj ili srebrnoj boji. Prednja kamera ima rezoluciju 8 MP, a stražnja dvostruka 13+13 MP, ispod koje se nalazi čitač otiska prsta. Svakako valja istaknuti bateriju – naime, LaRee Le 3 ima ugrađenu bateriju kapaciteta čak 4000 mAh koja podržava brzo punjenje.

LeTV LaRee Le 3 je trenutačno na popustu (do 17. svibnja) i putem web trgovine Cafago ga možete nabaviti po cijeni od 91,66 EUR.

LeTV LaRee Le 3 Procesor Qualcomm Snapdragon 652 Octacore Zaslon 5,5“ Full HD 1920x1080 GPU Adreno 510, 600 MHz OS Android 6.0.1 RAM 3 GB ROM 32 GB Kamera 8 MP prednja, 13+13 MP stražnja Baterija 4000 mAh, neodvojiva, Quick Charge Mreža 4G: FDD-LTE: Bands 1,3,7,8,20,38,40

3G: WCDMA: 900/1700/1900/2100MHz

2G: GSM:900/1800/1900MHz Ostalo Dual SIM, Dual standby, Audio jack, USB Type-C

Kupite LeTV LaRee Le 3

Cijena: 91,66 EUR

Kupon: L217PZ1

Vrijedi do: 17. svibnja 2018.

