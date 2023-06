LG OLED televizori već su cijelo desetljeće na vrhu

LG OLED televizori upravo ove godine slave 10 godina postojanja – veliko postignuće koje je preoblikovalo segment premium televizora, a rezultat je dugotrajne upornosti i inovativnog duha tvrtke LG Electronics.

Prvi OLED televizor na svijetu predstavljen je 2013. godine. Unatoč tome što se pojavio u vremenu kada se TV tehnologija našla na svojevrsnoj prekretnici između korisnika koji su se svrstavali na stranu LCD-a ili plazme, LG OLED potaknuo je trenutnu revoluciju kojom je razriješio sve dileme i zauvijek redefinirao pojam vrhunske kvalitete slike.

LG OLED

Lider na tržištu premium televizora

Kad se pojavio, LG OLED TV predstavio je potpuno novu eru za televizore i hrabar potez kojim je tvrtka postigla da je LG OLED, za samo deset godina, postao sinonim za premium televizore, a sve zahvaljujući beskrajnom kontrastu koji omogućava savršenu crnu i realistične boje prikazane na ultra tankim zaslonima.

Uz predstavljanje najnovijih proizvoda iz svog asortimana, LG je na nedavnom događanju u Opatiji kroz niz prezentacija svojim partnerima iz regije istaknuo ovu veliku obljetnicu, ali i prisjetio se početaka implementacije ove napredne tehnologije.

Debitiravši 2013. godine s 55-inčnim Full HD OLED televizorom (model 55EA980), LG se uspješno odupro svim tehničkim izazovima, ali i velikom skepticizmu stručnjaka iz industrije koji su svoj interes usmjerili prema drugim tehnologijama.

OLED tehnologija omogućava iznimno tanke zaslone i elegantna dizajnerska rješenja poput savitljivih displeja (LG OLED Flex) i televizora na izvlačenje (LG SIGNATURE Rollable OLED TV R) što je LG-u omogućilo da promijeni i unaprijedi korisničko iskustvo.

LG OLED

OLED jednostavno omogućava više

„U tih deset godina, od 2013. do 2023. godine, LG je uporno potvrđivao zašto OLED zaslužuje biti na samom vrhu. To dokazuju brojne pohvale, nagrade i certifikati, poput jedanaest uzastopnih priznanja za inovacije na sajmu CES, nagrade Red Dot i IF Design Award, za najbolji dizajn i koncept dizajna, a ovi njihovi televizori prepoznati su i po održivom dizajnu kojim LG dokazuje konstantne napore u smanjenju plastičnog otpada“, poručio je Ivan Godinić, specijalist za LG smeđu tehniku u Hrvatskoj.

Isti sadržaj može izgledati vrlo različito, ovisno o tehnologiji zaslona koju televizor ima. LG-evi OLED televizori imaju milijune samoosvjetljujućih piksela koji se uključuju i isključuju prema potrebi radi postizanja savršene crne boje i beskonačnog kontrasta, što rezultira najboljom kvalitetom slike.

Svojom inovativnošću posebno se ističe 97-inčni LG SIGNATURE OLED M (model M3), kao prvi potrošački TV na svijetu s bežičnim rješenjem sposobnim za real-time video i audio prijenos do 4K 120Hz, čime je LG dodatno ojačao svoju snažnu poziciju u ultra-velikom premium TV segmentu.

LG OLED

Različite veličine, raznovrstan dizajn

Danas se LG OLED televizori mogu pronaći u širokom rasponu različitih veličina, od 42 pa sve do 97 inča, a uz klasične tu su i posebne Lifestyle serije poput Gallery “G” serije, nove Objet Collection – Posé linije, te ekstravagantnog Flex modela. Svima njima zajednička je vrhunska kvaliteta slike sa savršenom crnom, brz odziv bez zamućenja, uvjerljiv HDR prikaz kao i konzistentan prikaz iz svih kutova gledanja.

LG OLED televizori trenutno se prodaju u više od 130 zemalja, što ih čini najrasprostranjenijim OLED televizorima na svijetu. U Hrvatskoj čine trećinu prodanih LG-evih televizora. Prema tvrtki za istraživanje tržišta Omdia, LG je u prvom tromjesečju 2023. uvjerljivo bio na vrh tržišta OLED TV-a, zauzimajući približno 60 posto tržišnog udjela po ukupnim isporukama. Lani je akumulirana ukupna isporuka LG OLED TV-a (od njihovog početnog lansiranja 2013.) premašila 15 milijuna jedinica čineći tako LG prvim proizvođačem OLED TV-a koji je dosegao ovu impresivnu prekretnicu.

Život ne čini samo posjedovanje najnovije tehnologije, već i iskustva kojima tehnologija pridonosi, a LG svojim znanjem i inovacijama nastoji život i svakodnevicu svojih korisnika učiniti boljima. Proteklog desetljeća, LG je neumorno radio na ostvarenju golemog potencijala OLED-a kako bi svojim kupcima isporučio još veću vrijednost po pitanju dizajna, kvalitete i dugovječnosti. Aktualnu ponudu LG televizora pogledajte ovdje.