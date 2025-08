Mediteranska ljetna škola strojnog učenja u Splitu

Škola će se održati na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Sveučilišta u Splitu, instituciji koja se ističe po inovativnosti, međunarodnoj suradnji i visokoj kvaliteti obrazovanja u STEM području.

FESB-ova istraživačka i nastavna izvrsnost te dugogodišnje iskustvo u organizaciji međunarodnih događanja čine ga idealnim partnerom za realizaciju M2L škole, koja predstavlja most između obrazovanja, industrije i znanstvene zajednice.

“M2L nije samo niz predavanja – to je prostor u kojem se rađaju suradnje, ideje i povjerenje. Znanje se ovdje ne prenosi jednostrano, već se zajednički gradi kroz dijalog i interakciju. Ono što ovu školu čini doista jedinstvenom jest njen fokus prema regiji; u vremenu kada Mediteran traži nove razvojne pravce, M2L djeluje kao platforma koja povezuje mlade umove s vrhunskim znanjem i globalnim stručnjacima u području umjetne inteligencije. Sudjelovanje u M2L školi mladim istraživačima ne otvara samo vrata najnovijim znanstvenim spoznajama, već i profesionalnim mrežama koje mogu oblikovati njihove buduće karijere”, ističe dr. Matko Bošnjak, znanstvenik u Google DeepMind i član organizacijskog tima.

Ove godine, M2L okuplja više od 300 pažljivo odabranih sudionika: mladih istraživača, doktoranada, studenata i inženjera, 63 nacionalnosti iz 56 zemalja. Interes je bio iznimno velik: među skoro 1700 prijava, prihvaćeno je svega 18% kandidata, čime je M2L potvrdio svoj status jedne od najselektivnijih i najcjenjenijih ljetnih škola umjetne inteligencije u Europi.

Među ovogodišnjim predavačima nalaze se vrhunski stručnjaci s renomiranih institucija kao što su University College London, University of Warsaw, University of Cambridge, University of Oxford, Sveučilište u Dubrovniku, University of Neuchâtel, Delft University of Technology i University of California, Santa Barbara, kao i iz vodećih kompanija kao što su Google DeepMind, Meta, Amazon i Cohere. Posebno ističemo predavanje o modelu AlphaFold čiji su autori za ovo otkriće nagrađeni Nobelovom nagradom za kemiju 2024e, a predavanje će održati jedna od ključnih znanstvenica s projekta.

“M2L okuplja istraživače, profesionalce i studente iz područja strojnog učenja, što je jedinstvena prilika za upoznavanje i povezivanje s novim ljudima. Nadam se da će sudionici ponijeti drugačiju perspektivu o RL-u i ML-u – iz kuta automatike/upravljačkog inženjerstva. Poseban će naglasak biti na primjeni u fizikalnim sustavima s izravnim kontaktom i utjecajem na ljude”, prof. dr. Ivana Palunko, jedna od predavačica na ljetnoj školi, sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Ovogodišnju generaciju sudionika čini raznolika i visokomotivirana skupina mladih talenata i stručnjaka iz područja umjetne inteligencije. Najveći udio čine doktorandi (44,7%), dok 26,3% sudionika dolazi s diplomskih studija. Na ljetnoj školi sudjeluju i studenti preddiplomskih studija (10%), te stručnjaci iz industrije (12%), što potvrđuje snažan interes i potrebu za cjeloživotnim učenjem i povezivanjem akademske zajednice s poslovnim sektorom.

M2L škola pruža intenzivan program predavanja, radionica i razmjene znanja kroz poster prezentacije, gdje sudionici međusobno predstavljaju svoj istraživački rad uz prisustvo vodećih svjetskih stručnjaka za strojno učenje i umjetnu inteligenciju. Fokus je na interdisciplinarnom pristupu, praktičnim znanjima i razmjeni iskustava – osobito važnoj za zemlje Mediterana koje nastoje jače pozicionirati svoje AI ekosustave.

“Iako je duboka tehnička usredotočenost prioritet, M2L osigurava da aspekt osobnog razvoja ostane snažan: strukturirane društvene i kulturne aktivnosti, namjenski prostori za umrežavanje te poster-sesije koje potiču samouvjereno javno komuniciranje. M2L je stoga više od ljetne škole — to je uranjajuća, selektivna i osnažujuća platforma gdje se tehnička izvrsnost susreće s mentorstvom, kulturnim uključivanjem i izgradnjom zajednice”, tvrdi izv. prof. dr. sc. Petar Šolić, sa Sveučilišta u Splitu, domaćina Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Ovogodišnje peto izdanje škole dolazi u posebno važnom trenutku za Split – grad je proglašen Europskim ambasadorom znanosti za 2026. godinu, a M2L se savršeno uklapa u viziju Splita kao grada znanja, mladih talenata i međunarodne suradnje. Kroz M2L, Split dobiva platformu koja nadilazi lokalne granice i usmjerava pozornost znanstvene zajednice na Jadran.

Više informacija i detaljan program dostupni su na službenoj stranici škole: www.m2lschool.org