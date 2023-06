Moćan zaslon za kino iskustvo u vlastitom domu

Televizija već desetljećima glasi za jedan od najvažnijih uređaja u čitavom domu. Osim što je omiljeni izvor zabave, ujedno ima i edukativnu funkciju te služi kao izvor informacija i novosti. Suvremena tehnologija televizora dosegnula je nevjerojatne mogućnosti koje korisnicima dopuštaju vrhunsko korisničko iskustvo i potpuno uranjanje u sadržaj na ekranu. Upravo zbog toga, usprkos razvoju brojnih drugih tehnologija i opcija u posljednje vrijeme, popularnost i integralna uloga televizora u domu i dalje ne opada. Toj dugovječnoj popularnosti svakako doprinose i dugogodišnji napori tvrtke Samsung koja se već 17. godinu zaredom nalazi na vrhu globalnog tržišta televizora, a tu poziciju kontinuirano potvrđuju svojom linijom OLED televizora.

Višestruko nagrađivani televizori vrhunskih vizualnih značajki

Na temelju svojih impresivnih značajki, uređaji iz Samsung OLED linije predvodnici su globalnog tržišta televizora, a to, između ostalog, potvrđuju i brojne globalne i renominirane nagrade. Tako je Samsung OLED TV dobitnik HOME CINEMA Choice Award za svoj zaslon koji sada bolje prenosi elektrone na ploči kako bi smanjio unutarnju apsorpciju svjetla a novi IntelliSense softver za upravljanje panelom dodatno poboljšava samu izvedbu. Isto tako, Samsung OLED TV dobitnik je i nagrade Tech Product of the year Award u kategoriji slike.

Naime, vizualni identitet pokreće Quantum 4K procesor zbog kojeg su boje na ekranu živahne, a kontrast dubok i jasan zahvaljujući vrhunskim samoosvjetljujućim pikselima i nanočesticama koje omogućuju 30% veću svjetlinu i na taj način pridonose živahnijem prikazu boja. Uz to, Samsung OLED ima ugrađenu opciju Real Depth Enhancer, koja prikazuje dubinsku percepciju na isti način kao ljudsko oko. Na taj način stvara se vrhunski vizualni doživljaj za sve korisnike koji sada mogu iskusiti pravo kino iskustvo u vlastitom domu.

Zvuk dodatno poboljšan Samsung Soundbarsima

Osim vizualnog elementa, ono što odlazak u kino čini toliko upečatljivim iskustvom jesu nesvakidašnje i impresivne značajke zvuka koje stvaraju fenomenalna iskustva. Međutim, Samsung OLED TV se i po pitanju zvuka maksimalno približava vrhunskom zvuku kino dvorane. Naime, audio iskustvo Samsung OLED TV može se pohvaliti tehnologijom Dolby Atmos koja omogućuje uranjanje u zvuk svakog detalja s nevjerojatnom jasnoćom i dubinom. Pomoću OTS+ AI alata za praćenje pokreta analizira se svaka scena i pronalazi optimalan zvuk za svaku od njih. Na taj način, zvuk se kreće dinamičnije nego ikad dok prati kretanje objekta na zaslonu za potpuno živopisno, trodimenzionalno iskustvo zvuka.

Isto tako, za potpuno iskustvo, uređaj ima opciju povezivanja sa Samsung Soundbars uređajima koji su stručno izrađeni i podešeni za snažnu i impresivnu kvalitetu zvuka, poboljšanu kompatibilnost s TV prijemnicima te elegantan i moderan dizajn. Značajke poput SpaceFit Sound-a osiguravaju da uređaj odgovara akustičnim svojstvima svakog prostora i upravo zbog toga hvaljene su od strane kupaca i recenzenata za kalibraciju zvukova koja stvara zvučna iskustva po mjeri.

Pritom, Samsung soundbars impresionirali su stručnjake i recenzente u industriji, tako su, primjerice, korisnici na prodajnim mjestima AVForums odabrali HW-Q990B model kao dobitnika nagrade "Najbolji u klasi" za 2022. godinu. Pritom, Samsung HW-Q990C model vodeći je soundbar Q-serije s impresivnom 11.1.4-kanalnom postavom i Dolby Atmos zvukom. Model dolazi s najnovijom značajkom Q-Symphony 3.0, koja analizira i obrađuje glasovne kanale i audio elemente kako bi isporučila savršeno sinkronizirani zvuk koristeći svaki zvučnik na TV-u i soundbaru.