Motorola – veliki povratak ikone mobilne industrije

Hello Moto! Motorola, ikona nad ikonama u svijetu mobitela, vratila se na velika vrata sa elegantnom i vrlo pristupačnom Motorola One serijom koju čine čak 4 vrhunska smartfona prigodnih naziva - Vision, Action, Macro i Zoom. Ime svakog modela direktno odražava i njegovu prednost, a u nastavku možete i provjeriti o čemu se točno radi.

Motorola One Zoom – 2.999 kn

Neka vaše fotografije budu četiri puta bolje od ostalih!

Među najimpresivnijim modelima One serije je zasigurno Motorola One Zoom sa sustavom od četiri kamere. Ispod predivnog dizajna krije se prava zvijer sa glavnim senzorom od 48 MP i posebnom osjetljivošću na svjetlost koja garantira odlične fotografije u svim mogućim uvjetima. Telephoto kamera od 8 MP sa 3x optičkim zoomom omogućava vam da uhvatite i najsitnije detalje bez ugrožavanja kvalitete slike. Zadovoljni će biti i ljubitelji selfieja sa prednjom 25 MP kamerom za hvatanje svih trenutaka dobrog provoda koje poslije možete pregledati na 6,4-inčnom OLED ekranu. Nova Motorola One Zoom daje vam do 2 dana trajanja baterije, a i par sati rada nakon samo nekoliko minuta uz turbopower™ punjenje.

Motorola One Macro – 1.499 kn

Približite se 5x bliže od uobičajene mobilne kamere na tržištu!

Drugi na redu je model One Macro. Ono što njega čini posebnim je, bez razmišljanja, posebno dizajnirana Macro Vision kamera koja vas približava čak 5x bliže od uobičajene kamere. Bez obzira jeste li snimali izbliza ili iz daljine, učinite svaku fotografiju najboljom uz pomoć umjetne inteligencije ugrađene u kameru. Fotografirati možete bez straha jer baterija od 4000 mAh radi do čak 2 dana. Što se tiče memorije, sa 64 GB ugrađenog prostora za pohranu i proširivom memorijom do 512 GB, mjesta za vaše uspomene teško da može ponestati, a uz 4GB RAM memorije sve vaše aplikacije rade bez problema.

Motorola One Action – 1.899 kn

Snimajte vertikalno, a gledajte horizontalno – bez okretanja mobitela!

U One Action modelu Motorola donosi prvu ikad napravljenu ultraširokokutnu akcijsku kameru. Prvenstveno namijenjena ljudima u pokretu, Motorola One Action trostruka kamera ima ultraširoki objektiv od 117° koja omogućava da u kadar uhvatite čak 4 puta više sadržaja scene. Posebna kombinacija hardverskih i softverskih inovacija omogućava snimanje videa u pejzažnom formatu dok je telefon u vertikalnom položaju. Unaprijeđena stabilizacija donosi videe bez trzajeva te ovu kameru čini idealnom za snimanje scena u pokretu. Sve čari One Action modela možete koristiti kroz cijeli dan jer baterija od 3500 mAh omogućuje cjelodnevno korištenje bez dodatnog punjenja.

Motorola One Vision – 2.199 kn

Slikajte u potpunom mraku i iznenadite se vrhunskim fotografijama!

Posljednji član Motorola One obitelji je model One Vision čija posebnost leži u nevjerojatnim fotografijama koje snima čak i u uvjetima najlošijeg osvjetljenja. Opremljena je naprednim sustavom kamera koji pokreću umjetna inteligencija (Al) i zadnja 48 MP dual kamera sa Quad Pixel tehnologijom. Uz One Vision uživajte u punom doživljaju filmova i igara na Full HD+ 6,3-inčnom Cinema Vision ekranu koji se proteže od ruba do ruba, a zbog kvalitetnog dizajna još uvijek ga je lako držati samo jednom rukom. Baterija je cjelodnevna, a uz turbopower™ brzo punjenje, imat ćete dodatnih 7 sati baterije nakon samo 15 minuta punjenja.

