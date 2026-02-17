MS Office i Windows trajne licence u ponudi već od 12,25 € - kineska nova godina na Godeal24
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2021 Pro Plus samo 30,25 €, Office 2021 Home and Business za Mac 49,99 €
Za sve koji preferiraju u potpunosti posjedovati svoj softver i izbjegavati pretplate u oblaku, Office 2021 Pro je jednostavno rješenje spremno za rad izvan mreže po jasnoj, jednokratnoj cijeni. Smatrajte ga savršenim poklonom za nekoga čiji rad ovisi o pouzdanim alatima za produktivnost. Ne propustite popust koji nudi Godeal24 CNY Special Sale. U okviru navedene ponude možete kupiti ključ za Office 2021 Professional za 30,25 €. Ova je licenca izravno vezana za uređaj, a ne za MS račun, tako da ostaje upotrebljiva sve dok je računalo u upotrebi. Paket uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access i besplatnu verziju MS Teamsa. Zajedno, ovi alati podržavaju sve, od svakodnevnog pisanja i analize podataka do profesionalnih prezentacija, upravljanja e-poštom i osnovnih zadataka s bazama podataka. Paket od 5 ključeva snizit će cijenu svakog ključa na 25 €. To je najniža cijena koju smo vidjeli za ovu doživotnu licencu u dugo vremena, ali ponuda neće dugo trajati. Najbolje je da je nabavite što prije kako biste izbjegli plaćanje pune cijene kasnije.
Office paketi po izvrsnoj cijeni
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 30,25 €
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 58,50 € (samo 29,25 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 79,25 € (samo 26,42 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 127,25 € (samo 25,45 € po računalu)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
- Office 2016 Pro Plus Key - 1 PC – 18,29 €
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46,99 €
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
Vrlo povoljan originalni Windows OS
Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 12,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC – 12,88 €
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,25 € (samo 12,13 € po ključu)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35,25 € (samo 11,75 € po ključu)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53,25 € (samo 10,65 € po ključu)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,29 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,99 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 40,99 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 39,99 €
- Visio Professional 2024 - 1 PC – 32,99 €
- Project Professional 2024 - 1 PC – 35,99 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74 €
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21,99 €
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99 €
Kako kupiti aktivacijski ključ?
Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.
Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.
Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.
Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!
Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com
