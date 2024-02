Nabavite originalnu trajno aktiviranu licencu za Office 2021 Pro za samo 26,75 €

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro 13,55 €, Office 2021 Pro Plus samo 26,75 €

Office 2021 Pro Plus pomaže vam da obavite svoj svakodnevni rad s potpuno nadograđenim skupom značajki. Od tradicionalnog Worda, Excela i PowerPointa do novih, snažnih aplikacija, besprijekorno integrirano sučelje omogućuje vam rad s dokumentima, stvaranje prezentacija i analizu podataka. Više ne izvršavate samo zadatke, vi ste kreator koji pomiče granice. Microsoft Office 2021 Pro Plus u ograničenoj Godeal24 Discount & Sale ponudi ima cijenu 26,75 €, a radi se o trajno aktiviranoj licenci.

Office 2021 Home and Business za Mac poziva sve Mac korisnike da se pridruže ovom nevjerojatnom putovanju koje košta samo 49,89 €. Cijena Windowsa 11 Pro, savršenog suputnika Office paketa za produktivnost, također je pala! Najnoviji Windows 11 Pro ima cijenu od 13,55 €. Više proizvoda, uključujući Office pakete i MS OS paketne proizvode, alate itd. je na rasprodaji. Godeal24 spreman je pružiti profesionalnu korisničku uslugu koja će vas voditi kroz kupnju. Softver koji koristite potrebno je preuzeti sa službene web stranice koja jamči da je originalan.

Office paketi po super cijenama (promo kod SGO62)

Vrlo povoljan originalni Windows (promo kod SGO50)

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenutie u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.