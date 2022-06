Nagradi svog školarca – Roditelji pronađite nešto za svoje školarce!

Dragi roditelji, nakon duge godine učenja vrijeme je da nagradite svoje marljive školarce koji su se trudili cijele godine - uljepšajte im ljetne praznike uz dobar gadget! Kako bi vam olakšali izbor, na eKupi ćete pronaći sve što vaš školarac ili školarka poželi.

Ako su vaši klinci ljubitelji gaming opreme sigurni smo da ćete pronaći nešto za njih. U širokom asortimanu možete naći sve od konzola, gaming laptopa, gaming periferije do gaming stolnih računala. Osim gaming ponude, tu se kriju i društvene igre, LEGO ponuda, električni romobili pa čak i trampolini za zabavu na otvorenom.

Super ponuda na eKupi uz pogodnost za 10% popusta uz plaćanje Erste Diners Club karticom na odabranu ponudu traje od 13.6. u 9 h do 24.6.2022. u 9 h te količine su ograničene. Samo prvih 600 kupaca ostvaruje pogodnost od 10% uz plaćanje Diners Club karticama.

Ako niste do sada, otkrijte široku gaming ponudu Phoenix stolnih računala, gaming stolica, Playstation 5 i Nintendo Switch konzola. Ukoliko su vaši školarci uvijek u pokretu te su više aktivni tipovi, za njih je tu odlična ponuda mobitela, slušalica, tableta ili pametnih satova.

Iz ukupne ponude na eKupi vam izdvajamo iduće:

PlayStation 5 B + Uncharted: Legacy of Thieves Collection PS5 + Marvel's Spider-Man

Potražite svoje nasljeđe i ostavite trag na karti igre!

Cijena: 5.999 kn (Najniža cijena u prethodnih 30 dana: 6.199 kn)

Ušteda 200 kn

Legacy of Thieves Collection sadrži hvaljene, svjetske podvige za jednog igrača iz igara UNCHARTED™ 4: A Thief’s End i UNCHARTED™: The Lost Legacy, koje su prerađene do zapanjujućih pojedinosti za konzolu PS5™ s poboljšanom grafikom i većim brojem sličica u sekundi.

Acer Nitro 5 NH.QBGEX.00B, 17,3 FHD laptop

Vrhunske performanse

Cijena: 9.799 kn

Igraj punim gasom uz mobilni procesor serije AMD Ryzen™ 5000, grafičke procesore serije GeForce RTX™ 30 za prijenosna računala i QHD zaslon s frekvencijom osvježavanja od 165 Hz ili FHD s frekvencijom osvježavanja od 360 Hz. Nitro 5 spreman je za igru u kojoj je najvažnija brzina!

Samsung Galaxy A13 4GB/128GB A135F mobitel

Veći zaslon znači više prostora za igru

Cijena: 1.349 kn

Proširite svoj pogled na Infinity-V zaslon od 6,6 inča na uređaju Galaxy A13 i pogledajte što ste propuštali. Zahvaljujući FHD+ tehnologiji, vaš svakodnevni sadržaj izgledat će oštro, bistro i jasno.

Huawei Watch GT3 46mm Active (Jupiter-B19S) pametni sat

Dugotrajan vijek baterije

Cijena: 1.699 kn (Najniža cijena u prethodnih 30 dana: 1.759,20 kn)

HUAWEI WATCH GT 3 podržava bežično punjenje, tako da možete koristiti svoj telefon za obrnuto bežično punjenje kada zaboravite punjač i kažete zbogom tjeskobi oko trajanja baterije. S punim punjenjem, HUAWEI WATCH GT 3 46 mm traje do 14 dana, tako da ste potpuno spremni pratiti svaku vašu aktivnost.

HP 250 G8 2X7V4EA, 15,6 FHD laptop

Novi alat za Vaš uspjeh!

Cijena: 3.299 kn

HP 250 G8 nastavlja izvrsno prihvaćenu seriju budžetnih prijenosnika s novim dizajnom, ali zadržava osnovnu misao ove serije: pružiti izdržljiv, elegantan i pristupačan prijenosnik. Dizajniran za rad u pokretu, HP 250 G8 laptop nudi provjerene Intel procesore zapakirane u kućištu koje je napravljeno da traje.

Svakako savjetujemo da posjetite eKupi prije nego akcija istekne te uz odličan asortiman, ostvarite i pogodnost od 10% popusta uz plaćanje Diners Club karticom za prvih 600 kupaca na odabranu ponudu. Zato požurite jer akcija traje još samo do 24.6. 2022. u 9 h ili do isteka zaliha.