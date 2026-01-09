Novogodišnja ponuda tijekom siječnja: Windows 11 Pro 20 €, Windows 10 već od 15 €

Iskoristite promo kod HR35 za dodatnih 35% popusta na već snižene cijene softvera - kupite Windows 11 Pro za samo 20 eura ili kompletan Office 2016 Pro paket za samo 24 eura - VIP-CDKdeals.com

VIP-CDKdeals petak, 9. siječnja 2026. u 10:33

Vip-CDKdeals je započeo svoju novogodišnju rasprodaju u siječnju, nudeći originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama. Svi proizvodi podržavaju trenutnu aktivaciju i pružaju sigurno i pouzdano korisničko iskustvo. Ovo je vremenski ograničena promocija, pa je izvrsna prilika za nadogradnju sustava po znatno nižoj cijeni od službene.

Tijekom rasprodaje, licence za Windows 10 počinju od samo 15 €, dok je Windows 11 Pro dostupan od 20 €, što pruža izvrsnu vrijednost u usporedbi sa službenim cijenama Microsofta.

Vip-CDKDeals.com specijaliziran je za aktivacijske ključeve softvera i dosljedno nudi niske cijene tijekom cijele godine. Kako biste maksimalno uštedjeli, prilikom plaćanja upotrijebite promotivni kod HR35 kako biste ostvarili dodatnih 35% popusta na već snižene proizvode.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.



