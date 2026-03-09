Office 2021 Pro samo 31,55 € - originalna licenca i trajna aktivacija, veliki popusti i na Windows

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,55 €, Office 2021 Pro Plus samo 31,55 €, Office 2021 Home and Business za Mac 48,99 €

Office datoteke i dalje su standard na mnogim radnim mjestima, u školama i klijentskim okruženjima, a desktop aplikacije najjednostavniji su način da izbjegnete čudna iznenađenja s formatiranjem i glavobolje s kompatibilnošću. Za samo 31,55 € (redovna cijena 219,99 €), MS Office 2021 Professional daje vam desktop Office aplikacije za jedno WinOS računalo, bez mjesečne naknade. Kako dobiti ovakvu jeftinu Office licencu? Posjetite Godeal24 proljetnu rasprodaju i iskoristite ekskluzivne kupone s popustom od 62% prilikom plaćanja. Zatim, Office 2021 Pro možete zauvijek instalirati na svoje računalo! U usporedbi s Office 2024 Pro sa 6 aplikacija, Office 2021 Pro sadrži 8 aplikacija - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, Teams i koristi poznati raspored vrpce na vrhu svake aplikacije. Dakle, većina ljudi koji dolaze sa starije verzije može prijeći bez velike krivulje učenja. Uključena su ažuriranja za Office 2021, tako da ostanete u tijeku s ovom verzijom. Vrijeme je da otkažete pretplatu na MS 365.

Office paketi po izvrsnoj cijeni (promo kod SGO62)

Vrlo povoljan originalni Windows OS (promo kod SGO50)

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 13,55 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.