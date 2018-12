Optimus Prime ima specijalnu misiju za Bumblebeeja

Paramount je upravo objavio finalni trailer filma Bumblebee, koji je i prvi spin-off u filmskom svijetu Transformersa. Radnja filma se događa 1987. godine kada Bumblebee, zajedno sa trojicom Decepticona, kreće u tajnu misiju na Zemlji. U malom kalifornijskom gradu upoznaje djevojku imena Charlie (Hailee Steinfeld), koja će uskoro napuniti 18. godina te pokušava naći svoje mjesto u svijetu, a koja će mu pomoći u toj avanturi. Za ono što slijedi, pogledajte novi trailer filma u nastavku.

Producenti franšiže Transformers, Lorenzo di Bonaventura i Michael Bay su producirali film, zajedno s

izvršnim producentima Stevenom Spielbergom, Brianom Goldnerom i Markom Vahradianom. Travis Knight (Kubo and the Two Strings) je režirao film prema scenariju Christine Hodson (Unforgettable).

John Cena je preuzeo jednu od glavnih uloga uz Hailee Steinfeld, a uz njih u filmu ćemo gledati: Pamelu Adlon, Stephena Schneidera, Jorgea Lendeborga Jr., Jasona Druckera, Kennetha Choia, Ricarda Hoyosa, Abby Quinn, Rachel Crow, Grace Dzienny i Johna Ortiza.

Bumblebee u CineStar kina stiže 20. prosinca.

Ulaznice možete kupiti na blagajni ili online