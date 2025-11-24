Posljednji tjedan Black Froday popusta - Office 2021 Pro 29,28 €, jednokratna kupnja

Black Friday je odredište za značajne uštede, nudeći najveće popuste cijele godine. Ključne kategorije koje treba pratiti su računalni alati, gdje ćete pronaći nevjerojatne cijene najprodavanijih MS proizvoda i drugih marki poput Ashampooa i iObita! Ne propustite rijetke cijene za nadogradnju svojih uređaja iz Godeal24 Black Friday Deals! Vrijeme istječe za ovu nevjerojatnu ponudu. Oklijevajte sada i na kraju ćete platiti više za isti softverski ključ! Počevši s doživotnom licencom za Office 2021 Pro od 29,28 €, s uštedama koje dosežu čak 220 €, daje vam stalni pristup klasičnim, robusnim aplikacijama poput Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka, Teamsa (besplatna verzija), OneNotea, Publishera i Accessa bez ikakvih pretplata. Svaka aplikacija radi lokalno, tako da ne morate ostati online ili se prijavljivati ​​na račun svaki put kada otvorite datoteku. Ako ste umorni od plaćanja MS 365 svake godine, Office 2021 Pro je alternativa.

Office paketi po izvrsnoj cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 12,28 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.