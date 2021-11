Postani programer u samo 5 mjeseci i osiguraj sebi mjesto u industriji budućnosti

Upisi za novu generaciju polaznika Brainlab akademije počinju 15. prosinca 2021. i traju sve do 1. veljače 2022. Nastava počinje u veljači iduće godine

Nije tajna da je potražnja za programerima u današnje doba nikad veća i da ih nema dovoljno na tržištu rada, a već i vrapci na grani znaju da programeri rade jedan od najplaćenijih poslova. U Splitu s radom uskoro počinje Brainlab Academy - akademija za programere!

Nije važno što ste završili, što sada radite niti koliko imate godina. Ukoliko želite postati programer - sada imate priliku.Prije nego se prijavite, prvo ćete morati proći mali test online koji će vam reći jeste li stvoreni za programera. Naime, postoje neki pokazatelji koji govore koliko ćete biti uspješni kao programer - poput logičkog i analitičkog razmišljanja. Test nije napravljen da bi se testiralo znanje programiranja već je sličan specifičnom IQ testu.

Upisi za novu generaciju polaznika počinju 15.12.2021. i traju sve do 1.2.2022. godine. Nastava počinje u veljači iduće godine i održavat će se kombinirano offline i uživo u učionicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.

Za sada je dostupan samo jedan program edukacije gdje će se budući programeri usavršavati kao Frontend Developeri, a naučiti će konkretno HTML, CSS, JavaScript i React Framework. Frontend – programiranje korisničkog sučelja, jedan je od osnovnih elemenata softverskog razvoja. Program je osmišljen tako da na jednostavan i fokusiran način uvede polaznike u svijet programiranja, u svega 5 mjeseci.

Predavanja se odvijaju svaki tjedan, 3 dana u tjednu po 2 sata, a sva su predavanja u poslijepodnevnim satima, bilo putem video poziva ili u učionici na splitskom PMF-u. Predavači su iskusni inženjeri iz poznate splitske IT tvrtke Typeqast. Tijekom programa polaznici će uz pomoć predavača razvijati male simulacijske aplikacije kako bi što bolje svladali program i na kraju imali nešto konkretno za pokazati budući potencijalnim poslodavcima. Nastava će se odvijati na hrvatskom jeziku, uz upotrebu stručne terminologije – koja je u pravilu na engleskom jeziku.

Nakon završetka akademije, a ovisno o postignutim rezultatima, akademija će se potruditi spojiti svoje programere s lokalnim IT tvrtkama i osigurati im razgovor za posao. Iako primanja u IT industriji ponajviše ovise o radnom iskustvu, posljednje istraživanje govori kako je prosječna neto plaća programera u Hrvatskoj 10.630 kuna te se IT usluge nerijetko zovu uslugama iz budućnosti.

Tehnologija prati svaki dio našeg života i duboko je utkana u naš svakodnevnicu, a istraživanja pokazuju da su IT tvrtke bile stabilne te znatno rasle čak i tijekom pandemije koja je poljuljala većinu poslovanja u drugim industrijama.

Voditelj Brainlab akademije Marko Barić: ‘U svijetu koji se razvija velikom brzinom, punom digitalnih inovacija, programeri igraju ključnu ulogu. Svojim poslom direktno mijenjaju svijet u kojem živimo i utječu na budućnost koja nas čeka. Veselimo se što ćemo uskoro imati novi naraštaju talentiranih programera u Splitu jer posla za sve njih ima.”

Sve detalje oko upisa i samih predavanja pogledajte na internetskoj stranici Brainlab Akademije.