Proglašeni pobjednici nagradne igre "CAT telefonom do automobila i romobila"

Nagradna igra „CAT telefonom do automobila i romobila“ trajala je u periodu od 24. veljače do 30. travnja 2021., a glavnu nagrada bio je godišnji najam automobila Mitsubishi L200

CAT, jedinstveni brend izdržljivih mobitela, proglasio je pobjednike nagradne igre „CAT telefonom do automobila i romobila“ organizirane u suradnji s Hrvatskim telekomom. Glavnu nagradu, godišnji najam automobila Mitsubishi L200, osvojio je Roman Kozlović.

Nagradna igra „CAT telefonom do automobila i romobila“ trajala je u periodu od 24. veljače do 30. travnja 2021. godine. Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri mogla se obaviti svakim kupljenim CAT pametnim telefonom (fizičke osobe za sudjelovanje u nagradnoj igri mogle su se prijaviti i R1 računom koji dokazuje kupnju CAT telefona u Hrvatskom telekomu). Prestižna glavna nagrada - godišnji najam automobila Mitsubishi L200, otišla je u ruke Romana Kozlovića, koji je ovom prilikom izjavio: „Supruga me pitala želim li mobitel kao poklon za 30. rođendan. Odlučili smo se za CAT S42 zato što na mobitelu koristim samo pozive, poruke i aplikacije za dopisivanje (Viber, WhatsApp). Surfajući po internetu primijetio sam CAT S42, koji je otporan na vodu i udarce, a ima jako dobru bateriju, što mi je najvažnije na mobitelu.“

Da je CAT idealan brend za sve one koji trebaju pouzdan mobitel otporan na padove, prašinu i udarce, uvjerio se i gospodin Kozlović: „Kurir sam u dostavnoj službi i volonterski sam trener košarke za mlađe dobne kategorije. Dosad sam sve mobitele dosta brzo potrgao jer „lete” po automobilu i sportskoj dvorani, zbog čega je odluka i pala na CAT. Dva mjeseca koristim uređaj i moje iskustvo je odlično - dugotrajna baterija i mobitel koji podnosi sve dok je u mojim rukama, no i dalje izgleda kao nov. Najveća prednost je dugotrajnost baterije i otpornost na sve vremenske uvjete. Mobitel koristim 24 sata dnevno i jako mi je važno da ne dođe do pražnjenja baterije ili oštećenja za vrijeme posla. Posebno me se dojmila otpornost na kišu, jer se kod drugih aparata znalo dogoditi da se neće puniti neko vrijeme nakon doticaja s kišom, a to se kod CAT-a ne događa. Čuo sam i prije za CAT mobitele, ali ih nisam koristio, no ako impresije ostanu ovakve, i moj sljedeći mobilni aparat će biti CAT”, opisao je svoje iskustvo gospodin Kozlović.

CAT pametni telefoni jedinstveni su na tržištu ponajprije zahvaljujući svojoj otpornosti i izdržljivosti te su prepoznati od strane profesionalaca, ali i ostalih kupaca. Izvana i iznutra, CAT telefoni izrađeni su od najotpornijih materijala, a posebno se ističe najnoviji model, CAT S62 Pro. Svoju je nevjerojatnu otpornost ovaj model dokazao prošavši najzahtjevnije testove otpornosti na tržištu, koji su standardni za CAT telefone. Rigorozna testiranja uključuju i testove ponovljenih padova s visine 1,8 m na čelik, uz višestruke padove na svaku stranu i kut, kao i opsežne testove otpornosti na vodu, nečistoću, prašinu, ekstremne temperature, vibracije i prevrtanja. Također, CAT S62 Pro može se potpuno potopiti i oprati sapunom, sredstvima za dezinfekciju ili alkoholom.