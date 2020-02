Proljetna ponuda na GoodOffer24 - Windows 10 Pro za 10,38 eura

Microsoft je učinio izvrstan posao sa svojim aktualnim operativnim sustavom Windows 10. Riječ je nesumnjivo o najboljem proizvodu te vrste i svi njegovi korisnici koji još nisu imali priliku instalirati, nestrpljivo čekaju na posljednji May 2019 Update. Planirate li kupiti Windows 10 uz novo računalo, ili nadograditi staro, ovo je izvrsna prilika za vas.

Male promjene, velika razlika

U svjetlu suvremenih zahtjeva, sve velike nove značajke i velika poboljšanja pomažu nam da se odlučimo za nadogradnju sustava Windows, a najnovijom nadogradnjom May 2019 Update (v. 1903) taj izbor postaje još lakši.

Među mnogim drugim promjenama, ova nova nadogradnja donosi konzistentnije korisničko sučelje, mnoga poboljšanja u igrama i brzini rada te izvrstan sigurnosni alat - Windows Sandbox mod. Sve to Windows 10 čini još boljim i sigurnijim.

GoodOffer ovom prilikom nudi 30% popusta pri kupnji uz korištenje promotivnog koda HR30.

U nastavku donosimo najbolje iz ponude:

Cijena kao kočnica

Što se tiče komercijalnih uvjeta, nije ih potrebno posebno naglašavati. Svi znamo kakve su uobičajene maloprodajne cijene za verziju Windows 10 Pro - prilično su visoke i dosežu i do 259 eura. No, ne mora biti tako! Na GoodOffer24.com možete odmah dobiti licencu, i to za MANJE OD 11 EURA.

Jednostavna i povoljna kupnja

GoodOffer24.com je brzorastuća online platforma koja prodaje softverske licence, aktivacijske ključeve za video igre i ostalo, a sve po nevjerojatnim cijenama. S preko 10 godina iskustva i vrlo pozitivnim povratnim informacijama od strane korisnika, GoodOffer24 blista na tržištu nudeći najkonkurentnije cijene.

Evo kratkog primjera kako kupiti OEM licencu za Windows 10 Pro pomoću koda za popust "HR30"

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na „Add to Cart“ ili "Buy Now" ako je to sve što želite kupiti:

U sljedećem koraku posjetite košaricu s odabranim proizvodima, kliknite „Apply Coupon“ te unesite kod za popust „HR30“.

Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 30%.

Nakon svega, jednostavno kliknite na „Proceed to Checkout“ i odaberite željeno sredstvo plaćanja. GoodOffer24 podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga.

Više na: www.GoodOffer24.com

Korisnička podrška: info@goodoffer24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.