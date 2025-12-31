S novim softverom u novu 2026. godinu! Windows 11 Pro 14 eura, Office 2021 Pro 32 eura

MMORC.com nudi povoljan softver u novogodišnjoj ponudi - evo kako kupiti originalni Office 2021 Pro paket za 32,06 € ili Windows 11 Pro za 14,47 €

MMORC.com srijeda, 31. prosinca 2025. u 08:00

U novogodišnjoj ponudi softverskih aktivacijskih ključeva na MMORC.com potražite originalni softver po super cijenama. Odaberite aktivacijski ključ za Office 2021 Pro za samo 32,06 € - jednokratna kupnja, trajno korištenje. Windows 11 Pro dostupan je za 14,47 €. Ističemo i bundle Office 2021 Pro Key + Windows 11 Pro po cijeni od samo 39,66 €. Provjerite ponudu na MMORC.com. Softver u ponudi potpuno je originalan i pruža jednake funkcionalnosti kao i novi. Iskoristite promotivne kodove iz teksta za povoljniju cijenu. Prije kupnje skinite originalni softver s web stranica proizvođača i instalirajte ga na računalo, a potom ga aktivirajte pomoću kupljenog ključa.

63% popusta na Office 2021 (promo kod BNW63)

46% popusta na Windows 11 i Windows 10 (promo kod BNW46)

63% popusta na Office 2016 i Office 2019 (promo kod BNW63)

46% popusta na ostali softver (promo kod BNW46)

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Sam postupak kupovine vrlo je jednostavan. Nakon klika na link u tekstu kod željenog proizvoda, prikazat će vam se softver s punom cijenom u MMORC trgovini. Navedena cijena je već sama po sebi vrlo povoljna, ali uz promotivni kod možete je dodatno spustiti.

U sljedećem koraku željeni proizvod dodat ćete u kupovnu košaricu. Klikom na "Place Order" započinjete postupak narudžbe.

Tu sad ćete pronaći polje za upis promotivnog koda. Nakon upisa koda, aplicirat ćete popust na odabrani proizvod.

U istom prozoru odabirete način plaćanja. Savjetujemo PayPal jer je tako najjednostavnije i najsigurnije. Ubrzo nakon plaćanja na e-mail će vam stići aktivacijski kod za kupljeni softver, a moći ćete ga preuzeti i izravno unutar webshopa. Kupujete li aktivacijski ključ za Windows, imajte na umu da ključ ne vrijedi za nadogradnju s druge verzije Windowsa, već isključivo za aktivaciju nove svježe instalacije koju možete preuzeti sa službenih stranica proizvođača.

U slučaju bilo kakvih pitanja kontaktirajte support@mmorc.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi