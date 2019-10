Samsung usluge prilagođene modernim korisnicima

Od trenutka kada se probudimo kreće naša povezanost s tehnologijom koja u stopu prati naše svakodnevne aktivnosti. Tehnologija je postala neizostavan dio našeg života pa nitko ne voli kada uređaji o kojima ovisimo iznenada prestanu funkcionirati. Samsung je doskočio ovom problemu i ponudio usluge koje prate potrebe suvremenog, zaposlenog čovjeka.

Imate li problem sa svojim mobilnim uređajem, više ne morate danima čekati na rezultat dijagnostike i popravak jer je za rješenje kvarova sada dovoljno svega 60 minuta. Čak i ako se radi o složenijem kvaru, Samsung će riješiti problem u što kraćem roku te vam ponuditi dostavu popravljenog uređaja ravno na kućnu adresu.

Još jedna kvalitetna i efikasna usluga kojom Samsung pokazuje da osluškuje potrebe korisnika je Anytime Servis, koja korisnicima u Hrvatskoj omogućava produljenje radnog vremena servisa za popravak kućanskih uređaja svakog radnog dana od 17 do 21 i vikendom od 10 do 18 sati. Ova usluga pokriva servisiranje portfelja Samsung kućanskih aparata (hladnjake, perilice za pranje i sušenje odjeće, kombinirane perilice rublja, ugradbene mikrovalne pećnice te ostali asortiman ugradbenih kuhinjskih uređaja), a dostupna je do 31. listopada 2019. godine.

Ovo su samo neki od primjera kojima Samsung Electronics kao lider i jedan od najvećih inovatora tehnologije u svijetu stvara budućnost i mijenja živote svojih korisnika, pružajući im vrhunske usluge, inovativne proizvode i besprijekorno iskustvo.